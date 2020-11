Giochi gratis PC: 6 videogiochi in regalo, ma per poco!

La settimana si apre all’insegna dei giochi gratis per PC. Aspettando il solito giovedì pregno di titoli regalati dall’Epic Games Store, proprio quest’oggi abbiamo l’opportunità di aggiudicarci ben 6 giochi a costo zero. Questa volta dobbiamo ringraziare Itch.io, la piattaforma online dedicata al mondo videoludico indipendente sempre piena di nuove esperienze videoludiche da scoprire proposte da piccoli team di tutto il mondo.

Il primo di questi giochi gratis per PC è The Enigma Machine, un FPS che mischia diverse tematiche horror tutte provenienti dagli anni ’80/’90. Una breve esperienza ricca di puzzle e di uno spiccato mood da VHS. Il secondo titolo è Wounded The Beginning, un altro horror in prima persona molto legato alla storia che vuole raccontare ai giocatori che si metteranno nei panni di un padre alla ricerca della propria figlia scomparsa. Wakamarina Valley, NZ invece è una piccola esperienza che mette in primo piano l’esplorazione e la fotografia.

Il quarto gioco proposto gratuitamente dalla piattaforma Itch.io è Left = Lose, un arcade molto classico a 8 bit che metterà alla prova l’abilità dei giocatori. Continuiamo con SNAPto, un puzzle games dallo stile artistico molto semplice e colorato, ma che nasconde una buona quantità di sfida e 3 storyline dedicate ad altrettanti personaggi da seguire. Chiudiamo con Unbridled Dungeon, un titolo che vi immergerà in dungeons cerati randomicamente tutti da esplorare e completare.

Potete scaricare tutti e 6 i giochi gratis comodamente dai seguenti indirizzi:

Se questi 6 titoli vi interessanto, vi consigliamo di farli vostri il prima possibilie dato che questa promozione terminerà questo venerdì. Cosa ne pensate dei giochi gratuiti che sta regalando la piattaforma indie IKtch.io? C’è qualche esperienza che vi ha colpito in particolare tra i 6 giochi gratuiti?