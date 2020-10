Epic Games: giochi gratis PC del 29 ottobre, link download

Come ogni giovedì pomeriggio, siamo pronti per segnalarvi l’uscita dei nuovi giochi gratuiti per PC regalati dall’Epic Games Store. Dopo l’accoppiata di settimana scorsa, che ha visto regalare Costume Quest 2 e Layers of Fear 2, questa settimana tocca ad un nuovo due di giochi da aggiungere alla propria collezione a costo zero. Essendo nella settimana di Halloween, anche questa volta troviamo due titoli perfettamente in tema.

Il primo di questa coppia è Blair Witch, ultimo prodotto rilasciato dalla software house polacca Bloober Studio. Tornano quindi le atmosfere horror ad infestare il vostro Epic Game Store, con il videogioco che si rifà al successo cinematografico The Blair Witch Project proponendo però una nuova storia dell’orrore tutta da scoprire. Nei panni dell’ex agente Ellis, sarete incaricati di andare alla ricerca di un ragazzino scomparso nel bel mezzo della foresta di Black Hills. Potete riscattare Blair Witch gratuitamente a questo indirizzo.

Il secondo dei titoli proposti questa settimana dall’Epic Games Store è Ghostbustares The Videogame Remastered. In questa nuova avventura inedita degli acchiappafantasmi potremo trovare tutto lo spirito che a contraddistinto i primi due film usciti negli anni ’80. In questa rimasterizzazione, l’amatissimo titolo torna in una forma ancor più smagliante con una qualità e una pulizia visiva migliorata. Potete scaricare gratuitamente Ghostbusters The Videogame Remastered a questo indirizzo.

Ora che i nuovi giochi gratuiti dell’Epic Games Store sono stati rilasciati non ci resta che goderne a pieno. Come accade spesso, siamo già a conoscenza di quel che ci verrà proposto la prossima settimana, ovvero Wargame Red Dragon. Cosa ne pensate del duo di titoli che sono stati regalati quest’oggi? Quale dei due giochi correrete a giocare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.