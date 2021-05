Fortnite: Epic Games da il via al Festival della Pesca

Dopo soli pochi giorni dalla pubblicazione dell’ultimo aggiornamento che ha portato Fortnite alla versione 16:40, Epic Games non sembra volersi fermare e qualche istante fa ha dato il via ad un nuovo contenuto aperto a tutti i giocatori del titolo di successo. Con il nuovo Festival della Pesca le Settimane Selvagge del noto battle royale proseguono, e questa volta gli appassionati dovranno armarsi di canna da pesca e prepararsi a tirare fuori dall’acqua diverse ricompense.

Come annunciato direttamente da Epic Games sul blog ufficiale di Fortnite, a partire da oggi, per una settimana intera, i pesci e le armi che si trovano sott’acqua non vedranno l’ora di essere presi all’amo. In questo Festival della pesca i punti pesca dureranno di più e sarà permesso ai giocatori di pescare pesci rari più di frequente. Le armi trovate nei punti di pesca saranno esclusivamente di rarità Rara o superiore. Inoltre, le canne da pesca da professionista diventeranno più numerose.

Durante questo Festival della Pesca, inoltre, gli appassionati pescatori di Fortnite avranno l’occasione di completare il registro raccolta della pesca grazie alle perfette condizioni messe in atto da Epic Games in questo preciso momento dell’anno. Ma non finisce qui, grazie al Festival da poco aggiunto nel titolo, i giocatori saranno avvantaggiati nel portare al termine l’incarico leggendario di Turk di questa settimana.

Il Festival della Pesca è disponibile a partire da oggi 13 maggio fino al prossimo 20 maggio 2021, quando inizierà la Settimana Selvaggia successiva. Con questa ennesima novità gli appassionati del titolo Epic Games possono affrontare un ulteriore contenuto di gioco che si va ad inserire ai precedenti inseriti con la patch rilasciata solamente un paio di giorni fa.