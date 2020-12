Giochi gratis PC: GOG regala un famoso gestionale

Come ormai è una tradizione del giovedì, alcuni degli store videoludici digitali stanno regalando diversi giochi per PC. L’Epic Games Store sta portando avanti questa pratica ormai da più di un anno, e anche altre compagnie videoludiche, di tanto in tanto, offrono agli appassionati diversi giochi gratis da aggiungere alle loro librerie virtuali. È questo il caso di GOG che, insieme all’inizio dei saldi invernali, ha deciso di regalare un titolo gestionale.

Parliamo di Prison Architect, il famoso gioco sviluppato da Double Eleven e Introversion Software e poi pubblicato dalla celebre Paradox Interactive. C’è da segnalare però che, come accade molto spesso su GOG, per riscattare i diversi giochi gratis proposti dalla compagnia lo si dovrà fare entro un tempo limite. Nel caso di Prison Architect, il titolo verrà rimesso a pagamento a partire dal prossimo 19 dicembre, quindi vi consigliamo di affrettarvi.

In Prison Architect impersonerete il direttore di una prigione di massima sicurezza, all’interno della quale vengono contenuti quelli che sono i detenuti più problematici e spietati del mondo. Tenerli a basa non sarà una missione facile, ma la dovrete portare a compimento progettando e sviluppando il vostro penitenziario come meglio credete. Al vostro fianco avrete tutta una serie di migliorie da apportare per rendere sempre più sicura la prigione.

Se volete riscattare gratuitamente Prison Architect, potete ottenerlo comodamente attraverso questo indirizzo. Questo è solo il primo dei giochi gratis che verranno proposti oggi, dato che, come di consueto, oggi pomeriggio sull’Epic Games Store verrà sbloccato un gioco misterioso. Cosa ne pensate di di questo regalo proposto da GOG per festeggiare l’inizio dei propri saldi invernali? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.