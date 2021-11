Giochi gratis PC: GOG regala un favoloso titolo di avventura spaziale

GOG è la piattaforma di proprietà di CD Projekt RED che offre in determinate situazioni dei giochi gratis dal suo enorme catalogo online. Sebbene l’azienda polacca sia stata attaccata quest’anno a causa del lancio pessimo di Cyberpunk 2077 e che, nonostante le patch ricevute durante il corso di questi mesi, sembra ancora avere grossi problemi specialmente sulle console della scorsa generazione. Nonostante il ritardo dell’atteso upgrade, la piattaforma continua a macinare record di utenza stupendo in positivo grazie, specialmente, ai saldi e sconti su titoli davvero importanti.

THQ Nordic ha deciso di festeggiare il suo decimo anniversario di attività su GOG proponendo una serie di sconti su un sacco di giochi. Tra tutti, salta all’occhio ovviamente Outcast che potrete scaricare gratuitamente seguendo questo indirizzo. Il titolo, rilasciato nel 1999, è stato definito “gioco di avventura dell’anno” tanto che gli sviluppatori proposero anche un sequel, originalmente in fase di sviluppo per la gloriosa PlayStation 2 di casa Sony. Durante lo sviluppo, Appeal è stata costretta a sospendere tutto creando malumore tra il pubblico.

Nel 2014 però fu rilasciata una versione di Outcast in HD, denominata 1.1 (che è la stessa che potrete scaricare proprio gratis sulla piattaforma). Tra gli altri giochi in sconto spiccano il discreto Biomutant , il terzo capitolo dell’apprezzata saga di Darksiders e l’infernale e tanto amato Carmaggedon 2: Carpocalypse Now.

Vi invitiamo a darci un occhio ed a scoprire tutti gli altri giochi gratis proposti dalla piattaforma di proprietà di CD Projekt RED. Fateci sapere intanto cosa ne pensate di Outcast e se lo avete già giocato nel lontano 1999 con un commento qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico oltre a rimanere aggiornati su altri eventuali giochi gratuiti.