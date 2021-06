Giochi gratis PC: GOG vi regala oltre 30 titoli, link ai download

Finito l’E3 2021, è giunto il momento di accantonare i vari trailer che abbiamo visto, per rigettarci nel gioco giocato. Se in questo periodo non c’è nulla che vi stuzzica in particolare, ci sono diverse compagnie e store digitali che vi regalano parecchi giochi gratis per PC. In attesa di poter mettere le mani sui due giochi gratis che proporrà l’Epic Games Store domani, GOG vi regala la bellezza di oltre 30 giochi, tutti da aggiungere nella vostra ludoteca digitale all’istante.

Nel bel mezzo di questi oltre 30 giochi gratis regalati dalla piattaforma GOG, troviamo un grande numero di classici intramontabili del videogioco. Per citarne qualcuno, è impossibile non menzionate il primo storico Shadow Warrior dei primi anni ’90. C’è anche Beneath a Steel Sky, una delle avventure grafiche punta e clicca più affascinanti uscita nel bel mezzo dell’epoca d’oro di un genere che oggi, purtroppo, non è più così tanto frequente sul mercato.

In questi oltre 30 giochi proposti da GOG in questo periodo, c’è anche spazio per gli amanti degli shooter con le astronavi. Stargunner è uno di questi, pubblicato da Apogee, etichetta che ha saputo regalarci grandi cult come la saga di Duke Nukem. Grande spazio anche per chi amai i giochi di ruolo vintage con Ultima IV Quest of the Avatar, il titolo della storica saga che ha fatto accrescere la popolarità di una delle IP più importanti nel panorama GDR.

Ecco nel dettaglio la lista completa dei giochi gratis proposti da GOG con inerenti link per aggiungerli alla propria libreria digitale:

Questi gli oltre 30 titoli gratuiti proposti questa settimana dallo store digitale GOG. Affrettatevi a riscattarli, dato che non è noto per quanto tempo resteranno a costo zero.