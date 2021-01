Epic Games: gioco gratis PC del 21 gennaio, link download

Dopo l’apprezzatissimo regalo di settimana scorsa, Epic Games è pronta a rendere felici i giocatori PC con un nuovo gioco riscattabile gratuitamente. L’aver proposto Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition è stato sicuramente un momento difficilmente ripetibile in un breve lasso di tempo, ma siamo sicuri che anche con il nuovo titolo gratuito gli appassionati sapranno gioire per un discreto quantitativo di ore.

Anche questa settimana, i giocatori che riscatteranno il nuovo gioco gratis proposto dall’Epic Games Store si troveranno a vivere avventure spaziali. Da questo momento è possibile scaricare Galactic Civilization 3, lo strategico a turni 4X in cui i giocatori dovranno costruire e far prosperare la propria civiltà galattica. Una missione ricca di situazioni da saper gestire e che porterà la propria civiltà a superare la prova del tempo.

Tutto è nelle mani del giocatore, che potrà espandere la civiltà scelta tra una decina di razze. La diplomazia sarà importante per entrare in contato con gli altri popoli spaziali, ma non sarà l’unica risorsa necessaria per poter prosperare all’interno della galassia creata da Stardock Entertainment. Lo spionaggio, come il progresso tecnologico, saranno arti fondamentali da padroneggiare se si vuole il meglio per la propria civiltà.

Come ogni settimana, potete riscattare gratuitamente Galactic Civilization 3 attraverso l’Epic Games Store direttamente da questo indirizzo. Fatto questo, potrete fondare la vostra civiltà galattica, in attesa che passi un’altra settimana, quando lo store Epic andrà a regalare un altro gioco, ovvero: Dandara. Cosa ne pensate del regalo settimanale proposto da Epic Games? Siete curiosi di provare questo strategico a turni 4X? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata qua sotto.