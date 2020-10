Giochi Gratis PC: in regalo il prologo di Syberia 4

Nei primi anni 90 il genere dell’avventura grafica (volgarmente chiamati “punta e clicca”) furono probabilmente uno di quelli più amati dal pubblico. Se in questi mesi cominciate ad avere degli acciacchi dovuti alla vecchiaia o quant’altro, sicuramente sarete cresciuti a pane e Monkey Island: uno dei più amati dal pubblico. Nel 2002 però ci fu un particolare titolo che ruppe completamente il senso di avventura grafica, stiamo parlando ovviamente di Syberia. Prodotto dalla Microids e realizzato dal fumettista belga Benoit Sokal, il titolo a tema steampunk riuscì a ritargliarsi una folta fetta di pubblica vincendo diversi premi dalla critica. Ovviamente visto l’enorme successo, vennero pubblicati altri due capitolo del franchise con protagonista la bella Kate Walker. Proprio ieri, a distanza di ben 4 anni dal terzo capitolo, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare il prologo di Syberia 4, titolo in uscita il prossimo anno su Steam. Questo prologo si unisce ai centinaia di giochi gratis sulla piattaforma che ci hanno sempre accompagnato in questi anni.

In occasione dell’edizione autunnale dei Festival dei Giochi, Microids ha deciso di rendere completamente gratuito il prologo dell’attesissimo seguito del franchise in uscita nel 2021 (ad oggi purtroppo non abbiamo una data precisa a riguardo). Il gioco introduce le due protagoniste: la già citata Kate Walker ed una ragazzina di 17 anni che vive nel 1937: Dana Roze. Qui di seguito vi postiamo le informazioni descritte sulla pagine ufficiale di steam.

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell’Ombra Bruna incombe sull’Europa all’alba della Seconda Guerra Mondiale. Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Se siete appassionati della saga, a questo indirizzo andrete direttamente alla pagina Steam così da scaricare subito il prologo. Siete curiosi di scoprire i segreti di Syberia 4? Apprezzate queste iniziative di Steam in cui propone giochi gratis? Fatecelo sapere qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti questo promettente nuovo capitolo.