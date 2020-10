Baldur’s Gate 3 è già un successo, vendite folli e Steam in crash

Gli appassionati dei giochi di ruolo a stampo classico hanno da poco ricevuto uno dei titolo più attesi per il genere. Parliamo di Baldur’s Gate 3 di Larian Studios che, seppur sia stato rilasciato da qualche ora solamente in forma di accesso anticipato, il gioco sta ricevendo un vero e proprio caloroso benvenuto. A quanto pare non è bastato nemmeno un giorno, che le vendite dell’early access del titolo sono già schizzate verso numeri folli.

Questo è quanto ci viene detto direttamente dai ragazzi di Larian Studios che, sorpresi da come sta venendo accolto Baldur’s Gate 3 nelle sue prime fasi di vita, hanno voluto ringraziare tutti i giocatori che stanno dando fiducia al progetto del team belga. In particolare è Swen Vincke, il fondatore di Larian che è voluto intervenire con un paio di post su Twitter prima per ringraziare i propri fan per i risultati che ha già ottenuto il gioco, e poi per segnalare che con l’uscita del nuovo capitolo di Baldur’s Gate hanno mandato in crash Steam.

No joke apparently https://t.co/ebrQlYutXU — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) October 6, 2020

Nel secondo tweet, Swen dichiara quanto segue: “Le vendite sono folli: e si tratta solamente della versione in accesso anticipato. Volevamo avere giusto una piccola, carina e contenuta community con cui interagire. E ora che cosa andremo a fare?” Le parole del fondatore di Larian ci lasciano intendere quanto lo studio belga sia rimasto spiazzato in positivo per i primi risultati ottenuti da Baldur’s Gate 3, che al momento non è ancora nella sua forma finale.

Di sicuro un lancio col botto, per il ritorno di uno dei giochi di ruolo più attesi ed amati per i fan del genere. Vi ricordiamo che per il momento, Baldur’s Gate 3 è acquistabile solamente in foprma di accesso anticipato. Non è ancora stata annunciata una data per la versione 1.0 del titolo. Cosa ne pensate del grande lancio che sta avendo il terzo capitolo di Baldur’s Gate in forma di early access?