Giochi Gratis PC: Star Citizen disponibile per un periodo limitato. Ecco il link!

Ogni appassionato di videogiochi è sempre alla ricerca di qualche ottima offerta e, se siete amanti dei giochi gratuiti, sarete contenti di sapere che per un periodo di tempo limitato sarà possibile giocare all’enorme gioco di ruolo spaziale Star Citizen senza dover spendere un centesimo. Il videogioco in questione ha fatto parlare molto di se dato che tramite la propria campagna di raccolta fondi era riuscito a racimolare ben 275 milioni di dollari e, da oggi, si aggiungerà all’elenco dei giochi gratis per PC.

Star Citizen sarà disponibile per il download gratuito da oggi, 22 maggio 2020, fino al 1 giugno 2020, permettendo quindi ai giocatori di provare il titolo per un periodo di circa 11 giorni. Sicuramente tutti gli amanti dei giochi gratis per PC approfitteranno della possibilità fornita da Cloud Imperium Games, il team di sviluppo dietro a Star Citizen, per esplorare l’immenso mondo di gioco e sperimentare con mano tutte le funzionalità del titolo.

Per chi non lo sapesse, Star Citizen è uno sparatutto MMO in prima persona attualmente in sviluppo presso Cloud Imperium Games ed è attualmente disponibile per piattaforma PC e Linux. Il progetto è estremamente ambizioso, ma il budget enorme che la compagnia ha a disposizione sicuramente permetterà al team di migliorare costantemente il titolo in futuro. La particolarità di questo gioco gratis per PC risiede nell’universo messo a disposizione dei giocatori, dato che questo lascia loro completa libertà d’azione, permettendo di guidare navi e stazioni spaziali e addirittura di combattere su pianeti sconosciuti in scontri di fanteria. Insomma Star Citizen è decisamente un videogioco da provare, soprattutto perché, in questo momento, è tra i migliori giochi gratis per PC disponibili agli utenti.

Ecco il link per scaricare gratuitamente Star Citizen

In conclusione possiamo dire che Star Citizen è uno dei giochi gratis per PC più interessanti al momento fra quelli disponibili e se siete anche solo incuriositi vi consiglio di approfittare dell’occasione per toccare con mano il videogioco. Vi ricordo che per conoscere tutte informazioni sui nuovi giochi gratis per PC che saranno disponibili vi conviene consultare regolarmente gli articoli pubblicati da Game Division.