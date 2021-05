Giochi gratis PC: Steam regala 2 capitoli di un affascinante avventura grafica

In attesa di poter riscattare i prossimi giochi gratis regalati dall’Epic Games Store, di tanto in tanto anche altre compagnie o store digitali ci offrono con grande gentilezza diversi titoli di varia natura. In questi ultimi mesi abbiamo potuto ottenere una varietà infinita di titoli senza sborsare nemmeno un centesimo, e oltre alle grandi esperienze tripla A, delle volte sono stati regalati dei giochi molto meno conosciuti che si sono rivelati delle vere e proprie sorprese per tutti.

Il titolo che sta venendo regalato da Steam in queste ore appartiene proprio alla seconda categoria di giochi gratis che vengono regalati in modo sempre più costante in questi periodi recenti. Parliamo di The Dream Machine Chapter 1 & 2, una particolarissima avventura grafica punta e clicca animata con la tecnica stop motion. Bastano poche immagini per venire rapiti dallo stile di questa produzione, che per un periodo limitato potrete fare vostra a costo zero.

Il titolo sviluppato dai ragazzi di Cockroach Inc è suddiviso in ben 6 capitoli, e se vorrete scoprire come vanno avanti le avventure dello strambo Victor Neff, il protagonista del gioco, dovrete acquistare separatamente gli episodi che vanno dal 3 al 6. In ogni capitolo Victor si troverà a dover fare i conti con tutta una serie di situazioni al limite del surreale, tra ambientazioni e personaggi tutti modellati col pongo per adattarsi al meglio a questo fantastico stile di animazione.

Come al solito, in questi casi, per riscattare i primi due capitoli di The Dream Machine vi basta andare alla pagina del titolo su Steam, che potete raggiungere anche cliccando direttamente a questo indirizzo. Vi ricordiamo che questo gioco gratuito resterà gratis per un periodo di tempo limitato, quindi se siete curiosi di provarlo non perdete troppo tempo e correte a riscattarlo.