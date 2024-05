Giochi Netflix ora anche su PC, ecco come provarli

Netflix introduce in Italia il programma beta per i giochi in streaming direttamente dal browser del PC, senza la necessità di download. Questa recente novità offre agli utenti la possibilità di accedere a una selezione di titoli, ancora limitata ma in costante espansione, al fine di testare l'esperienza e raccogliere feedback.

I giochi Netflix sono accessibili tramite una nuova categoria sulla homepage dell'app sul PC, denominata "Giochi", e sono disponibili per tutti i piani di abbonamento, incluso quello Base. Questo nuovo servizio si affianca alla già esistente opzione di download dei giochi per dispositivi mobili.

Questo nuovo sviluppo conferma l'impegno di Netflix nel settore dei giochi e segna un passo importante verso il consolidamento del suo ruolo nel mercato italiano dell'intrattenimento digitale.

Attualmente, il catalogo include una varietà di titoli, tra cui alcuni della saga GTA e il recente Sonic Mania Plus. Per giocare si possono utilizzare mouse e tastiera e vengono forniti tutorial per guidare i giocatori attraverso il gameplay. Al termine di ogni sessione di gioco, ai partecipanti viene inviato un questionario per fornire feedback e migliorare il servizio.

Sebbene la data di lancio ufficiale del servizio non sia stata ancora confermata, questa fase beta rappresenta un passo significativo per Netflix nel campo dei giochi in streaming anche in Italia. Con l'obiettivo di consolidare la propria presenza nel settore, Netflix punta a offrire una vasta gamma di titoli, sia indie che di grandi franchise, al fine di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato.