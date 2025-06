Il 2025 è come l'anno che ha segnato il tanto atteso passaggio generazionale per Nintendo, con l'arrivo della sua nuova console. Sebbene le prime esclusive sono poche, stanno comunque inziiando a delineare l'identità della piattaforma, ma sarà soprattutto nel corso dei prossimi mesi, con i futuri e immancabili Nintendo Direct, che vedremo annunciarsi la line-up completa che ci accompagnerà nei primi anni di vita della console.

Quest'anno segna anche un importante cambiamento nel nostro modo di raccontare le esclusive. Accogliendo le vostre numerose richieste sul significato della parola "esclusiva", abbiamo deciso di adottare una linea più rigorosa: in questo articolo verranno catalogati solo e unicamente i giochi presenti esclusivamente sulla nuova piattaforma Nintendo. Di conseguenza, tutti i titoli che riceveranno una pubblicazione anche su PC o altre console (esclusa Nintendo Switch originale) non verranno inclusi in questa lista.

Non temete, però: sono già in lavorazione articoli dedicati che approfondiranno tutte le produzioni più importanti in arrivo da e per il mondo Nintendo, incluse quelle disponibili su altri sistemi.

Nintendo e i team First Party

Il cuore pulsante dello sviluppo in casa Nintendo è rappresentato dalla divisione Nintendo Entertainment Planning & Development (EPD), affiancata da studi interni e partner strettissimi di comprovato talento come Monolith Soft (Xenoblade Chronicles), Retro Studios (Metroid Prime), Intelligent Systems (Fire Emblem) e HAL Laboratory (Kirby). Queste software house rappresentano l'eccellenza creativa che ha dato vita a capolavori immortali che hanno definito intere generazioni: The Legend of Zelda, Super Mario, Animal Crossing, Mario Kart e Splatoon.

Collaborazioni con terze parti

Oltre ai suoi team principali, Nintendo ha sempre puntato su collaborazioni esterne con sviluppatori di terze parti per assicurarsi sia IP in esclusiva assoluta (come nel caso di Bayonetta), sia accordi per esclusive temporali. Il rapporto con l'industria giapponese, in particolare, continua a essere un elemento vitale per la ricchezza e la diversità della libreria giochi, garantendo un flusso costante di titoli unici che spesso definiscono l'identità stessa della console.

Esclusive Nintendo Switch 2

GIOCO GENERE DOVE ACQUSITARLO Mario Kart World Racing - arcade - kart Donkey Kong Bananza (dal 17 luglio) Action-Platform Acquista su Amazon The Legend of Zelda Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition Action-adventure Acquista su Amazon The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition Action-adventure Acquista su Amazon

Esclusive Nintendo Switch 2 in arrivo