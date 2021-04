Cuffie PS5 | Le migliori di Aprile 2021

Il lancio di una nuova console oltre a portarsi tutta una serie di novità ed esperienze, di solito fa da apripista anche a tutti dei nuovi hardware dedicati. Con PlayStation 5 non è stato diverso, e ad accompagnare la console sono stati rilasciati anche tutta una serie di accessori che vanno a completare l’esperienza next-gen targata Sony. Tra questi nuovi hardware ci sono anche un paio di cuffie PS5 ufficiali Sony che sono tornate disponibili da poco dopo che erano andate a ruba esattamente come la console.

Fortunatamente però, online è già possibile trovate altri modelli di cuffie perfettamente funzionanti su PlayStation 5. Tra questi prodotti trovano spazio scelte per tutte le tasche, che vanno da modelli sovvenzionati direttamente da Sony, a cuffie PS5 di terze parti di altissima qualità; fino ovviamente ad arrivare a delle scelte che fanno scendere i giocatori a dei compromessi tra qualità e prezzo. Per darvi una mano a decidere quali sono le cuffie più adatte alle vostre esigenze per la console di nuova generazione di Sony, abbiamo creato questa guida all’acquisto dedicata alle migliori cuffie PS5.

Cuffie PS5, le migliori

Turtle Beach Stealth 700P Gen. 2, il miglior sonoro

Iniziamo con un paio di cuffie di altissima qualità: le Turtle Beach Stealth 700P Gen 2. Sebbene sia il prodotto dal prezzo più alto in questa guida, parliamo di un modello difficilmente rimpiazzabile e che propone un ascolto dettagliato di ogni singolo effetto sonoro. Grazie ad un’ottima ergonomia e a parti solide, questo paio di cuffie PS5 presenta anche una longevità di durata parecchio elevata. Grazie al supporto all’audio 3D, inoltre, è possibile godere al massimo del Tempest Engine presente su PlayStation 5. Se cercate il miglior sonoro dalla nuova generazione Sony, questo modello di Turtle Beach è la scelta giusta.

» Clicca qui per acquistare Turtle Beach Stealth 700P Gen. 2 su Amazon

Turtle Beach Recon 70, le più leggere

Se volete rimanere sull’alta qualità di sonoro e nei componenti da sempre proposta dai prodotti Turtle Beach, ma allo stesso tempo non volete spendere una cifra esagerata per delle cuffie, allora vi consigliamo di virare sulle Turtle Beach Recon 70. Uno dei modelli di cuffie PS5 più diffusi sul mercato e che si può trovare in un infinita di colori. Oltre ad essere utilizzabili su tutte le piattaforme da gioco delle scorse generazioni (compreso il PC) le Recon 70 supportano anche PlayStation 5. Di tutta la scelta di cuffie proposta da Turtle Beach, le Recon 70 sono tra le più leggere e comode sul mercato, e offrono una qualità prezzo davvero invidiabile.

» Clicca qui per acquistare Turtle Beach Recon 70 su Amazon

Bigben V3, le economiche

Con le cuffie PS5 ufficiali praticamente introvabili ovunque, Sony ha voluto puntare su altri prodotti di ottima qualità mettendoci il proprio marchio d’approvazione. È proprio il caso delle cuffie Bigben V3 che, oltre ad avere un design molto accattivante e tutto votato sull’ergonomia totale, presentano una qualità auditiva davvero di ottimo livello. Ad un prezzo contenuto potrete portarvi a casa una paio di cuffie perfette per inziare le vostre avventure all’interno della nona generazione console targata Sony, il tutto con un bel marchio ufficiale PlayStation stampato nella parte interna delle cuffie. Le Bigben V3, inoltre, sono anche integrate con un microfono, per permettervi di dialogare al meglio con i vostri compagni di squadra o se vi trovate a chiacchierare all’interno di un party di gioco.

» Clicca qui per acquistare Bigben V3 su Amazon

Trust Gaming GXT 488, perfette per le chat

Lo stesso discorso vale per le Trust Gaming GXT 488, altro paio di cuffie su cui possiamo trovate il seal of approval di PlayStation. A differenza delle Bigben V3, queste cuffie costano leggermente di più, e propongono una pulizia audio poco più rifinita. Grazie ai cuscinetti imbottiti l’audio riesce ad isolarsi meglio che in altri modelli dallo stesso budget. Inoltre, anche in questo prodotto troviamo un microfono incorporato che da al giocatore ampie possibilità comunicative all’interno di tutti i titoli online.

» Clicca qui per acquistare Trust Gaming GXT 488 su Amazon

Astro Gaming A10 e A20, le migliori per qualità-prezzo

Chiudiamo con un modello che sta nel mezzo. Le Astro Gaming A10 e A20 si pongono come una paio di cuffie adatte a tutti i tipi di giocatori: sia coloro che non voglio spendere una cifra esagerata e tutti coloro che cercano un buon compromesso tra qualità e prezzo. Di questo prodotto ne esistono ben due versioni, una cablata e una wireless. Oltre al design differente, la versione senza fili è leggermente più prestante e offre componenti migliori che permettono a chi le indossa di distinguere meglio l’audio grazie a suoni più puliti.

» Clicca qui per acquistare Astro Gaming A10 con cavo su Amazon

» Clicca qui per acquistare Astro Gaming A20 Wireless su Amazon

Cuffie Sony Pulse 3D, le ufficiali

Come già menzionato a inizio guida, oltre a tutti i prodotti già menzionati sono da poco tornate disponibili anche le Cuffie Sony Pulse 3D, il prodotto ufficiale PlayStation 5. Con un design che si sposa alla perfezione a quello della console di nona generazione Sony, questo paio di cuffie supporta completamente il Tempest Engine, il motore audio tridimensionale di PS5. A tutto questo, infine, si va ad aggiungere un’ergonomia di altissima qualità, che permette ai giocatori di personalizzare la misura degli auricolari e grazie ai cuscinetti permette sessioni di gioco prolungate senza dare fastidi alle orecchie.

» Clicca qui per acquistare le Cuffie Sony Pulse 3D su Amazon

» Clicca qui per acquistare le Cuffie Sony Pulse 3D su eBay

Come scegliere le migliori cuffie PS5

Prima di gettarvi all’acquisto di una delle cuffie proposte in questa guida, è necessario sottolineare un paio di caratteristiche che possono essere presenti (o assenti) nei vari modelli che si trovano sul mercato.

Cuffie cablate

La scelta più diffusa riguarda le cuffie provviste di cavo. Oltre a proporre una qualità audio senza possibili interferenze, le cuffie cablate hanno un grosso pregio ma anche un fastidioso difetto dalla loro. Grazie al cavo l’utente non ha bisogno di dover mettere sotto carica ogni tot ore le proprie cuffie, ma nel rovescio della medaglia il cavo (se troppo corto) potrebbe limitare lo spostamento relegando il possessore all’utilizzo dell’hardware in spazi meno liberi.

Cuffie Wireless

Le cuffie senza filo hanno dalla loro una libertà decisamente maggiore. Dal punto di vista del comfort, quindi, le cuffie wireless vincono a mani basse grazie alla mancanza dell’ingombro del filo, che con il passare del tempo rischia anche di usurarsi sempre di più.

Cuffie con microfono integrato

Parlando di cuffie adibite al gaming, avere anche un microfono integrato va ad unire dure grandi necessità dei videogiocatori. Oltre a voler sentire bene, gli appassionati che amano giocare online sono sempre alla ricerca del miglior modo di comunicare con la propria squadra. Per questo avere un paio di cuffie che permettono anche l’utilizzo di un microfono è un qualcosa da valutare assolutamente se si è grandi fruitori di giochi online, o se amate partecipare ai party su PS5.