Anche quest’anno è arrivato il momento di votare il vostro gioco dell’anno 2022, quello che più vi ha entusiasmato e lasciato qualcosa dentro. Visti gli enormi cambiamenti che GameDivision sta attuando (e che vedrete dall’anno prossimo), abbiamo deciso di lasciare la scelta unicamente a voi per questo 2022.

Dopo i The Game Awards, avvenuti la scorsa settimana, abbiamo deciso di selezionare 20 titoli usciti durante il periodo che va da gennaio a dicembre, tra i più chiacchierati e meritevoli, così da potervi dare la possibilità di selezionare il vostro preferito.

Siamo consapevoli che alcuni videogiochi usciti non siano presenti nel sondaggio, ma era davvero impossibile selezionarli tutti. La nostra scelta si è basata sulle discussioni create, sulle valutazioni generali e soprattutto sulla varietà dei generi proposti.

Ma come funziona la votazione? In realtà in maniera molto semplice e meno macchinosa rispetto all’anno scorso: ognuno di voi potrà votare il gioco preferito nel sondaggio che trovate a fine articolo, una volta fatto, riaggiorneremo lo stesso articolo giovedì 29 dicembre alle ore 11:00 con il vincitore.

Il sondaggio è pubblico e trasparente, ciò significa che potrete sapere quante persone hanno votato e quanti utenti hanno scelto un determinato titolo. Avete tempo da oggi fino a giovedì 29 dicembre ore 10:30 per dire la vostra.

Se volete instaurare una discussione, vi invitiamo a commentare l’articolo sul videogioco scelto e sul perché lo avete fatto, l’intento è proprio quello di cercare di dare risalto al vostro parere e alla vostra decisione. Non è obbligatorio, ma è certamente un bel modo per chiacchierare ed esprimersi.

