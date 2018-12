Gli annunci pre-show dei The Game Awards 2018

Mentre vengono annunciati i primi premiati della serata, i TGA 2018 ci propongono una serie di brevissimi annunci su nuovi giochi. Scopriamo esattamente cosa è stato mostrato.

Annapurna e Simogo ci portano un nuovissimo gioco in esclusiva Nintendo Switch a tema musicale chiamato Sayonara Wild Hearts. Il teaser mostrato è stato brevissimo ma ci ha permesso di vedere una serie di personaggi, in qualche modo legati a delle motociclette. Annapurna, in ambito videoludico, è un publisher famoso per giochi come What Remains of Edith Finch, mentre Simogo è rinomato per varie giochi mobile di grande qualità.

505 Games e Typhoon Studio, nuovo studio indie, ci portano un nuovo gioco a tema fantascientifico: Journey to Savage Planet. Si tratta di un gioco d’avventura in cui siamo catapultati in un mondo alieno in cui dobbiamo scoprire quale mistero si nasconde nel buio. Scopriremo di più il prossimo anno.

Poi è il turno di The Stanley Parable. No, non è un errore. Il gioco del 2013 arriverà anche su console, con nuovi contenuti. Ovviamente la nuova versione sarà disponibile anche per PC.

Successivamente si è passati a un’opera molto evocativa, dai colori pastello. Le immagini ci mostrano una natura incontaminata. Il gioco si chiama Among Trees e sarà disponibile in Accesso Anticipato nel 2019, sviluppato da FJRD Interactive: si tratta di un’avventura di sopravvivenza.