Dopo il lancio di God of War Ragnarok, ad oggi non conosciamo ancora quella che sarà la prossima grande esclusiva Sony a debuttare sulle console PlayStation. Da quel che sappiamo, l’unico titolo noto attualmente è Marvel’s Spider-Man 2, nuova opera di Insomniac Games che, fin dai primi annunci, si è presentato come un gioco in arrivo nel 2023. Ora, in attesa di scoprire maggiori dettagli sul nuovo titolo di Insomniac, i due uomini ragno di quell’universo videoludico sono tornati a mostrarsi in un modo alquanto inaspettato.

Come molti di voi sapranno, nella serata di ieri è stato rilasciato il nuovo trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse; il nuovo film d’animazione che torna ad esplorare tutti i ragno-versi possibili e immaginabili. Sebbene il trailer sia ancora parecchio ermetico nel suggerire una possibile trama, c’è un frame in particolare che è riuscito ad attirare le attenzioni di chi ha giocato e amato ai due titoli sull’arrampica muri di Insomniac Games.

Come stanno facendo notare in molti in rete, sia lo Spider-Man di Peter Parker che quello di Miles Morales di Insomniac saranno presenti in Across the Spider-Verse. I due personaggi si possono chiaramente vedere mentre chiacchierano in una scena del trailer. Non sappiamo ancora se queste versioni videoludiche dell’Uomo Ragno copriranno un semplice ruolo da cameo di qualche secondo o se avranno un minutaggio maggiore all’interno dell’economia del film.

Per quanto riguarda il secondo capitolo della serie videoludica di Spider-Man in sviluppo presso gli studi di Insomniac Games, ad oggi non sappiamo ancora nulla di nuovo. L’ultimo trailer del titolo è ormai di qualche anno fa, ma stando alle ultime voci di corridoio il titolo è ancora confermato in uscita nel corso del 2023. Non ci resta che attendere prossime comunicazioni ufficiali, magari nel corso di un evento PlayStation.

