I videogiochi migliori del 2023 secondo GameDivision

Quest'anno, niente premio redazionale (che siamo certi riusciremo a introdurre l'anno prossimo con il ritorno dei GameDivision Awards), ma abbiamo comunque voluto presentarvi i dieci migliori giochi del 2023 secondo la redazione principale costituita da Andrea Maiellano, Giulia Serena e Andrea Riviera.

Ovviamente parliamo di un anno straordinario dal punti di vista delle uscite, di conseguenza non era facile scegliere dieci giochi da inserire in questa lista. Quelli selezionati, dunque, rappresentano un po' un mix di esperienze che bene o male hanno toccato un po' tutti i generi.

Prima di mostrarvi la classifica è giusto precisare che questa TOP non elenca necessariamente titoli di qualità (anche se quest'anno bene o male è difficile che non lo siano), ma tende a mostrare i prodotti che più ci hanno convinto e hanno rappresentato una soddisfazione personale importante. Lo stesso modus operandi lo abbiamo sfruttato per i FLOP (di cui vi parleremo prossima settimana). Ovviamente fateci sapere i vostri pareri.

I migliori giochi secondo GameDivision

10) Starfield

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Genere: Action-RPG

Game Pass: Sì

Voto GameDivision = 9.0

Starfield è stato probabilmente il gioco più amato/odiato dell'anno. Molti si sono appassionati, molti altri lo hanno disinstallato, criticandolo aspramente. Al netto di tutto, però, Starfield rientra tra i giochi che abbiamo preferito giocare durante l'anno. Grazie alla scrittura di alta qualità, all'art design, alle musiche e all'incredibile world building, la nuova esclusiva Xbox/PC merita senz'altro una posizione in classifica, nonostante i difetti. Siamo certi che riuscirà a ritagliarsi un suo grande spazio nel corso dei prossimi anni, soprattutto grazie alle mod.

09) Marvel's Spider-Man 2

Piattaforme: PS5

Genere: Action-Adventure

Voto GameDivision: 8.5

Un more of the same che ha il grande pregio di avere una regia fuori di testa e una componente tecnica mostruosa (almeno nella rappresentazione della città). Il miglior gioco di Spider-Man in assoluto e una delle esperienze single player migliori dell'anno. Chiunque abbia una PS5 non può non avere questo gioco in libreria. Insomniac si è dimostrato, se ancora ce ne fossero dubbi, di essere il miglior studio Sony in questa generazione.

08) Dead Space e Resident Evil 4

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S, PS5

Genere: Survival Horror/Action

Game Pass: Sì Dead Space - No Resident Evil 4

Voto GameDivision: 9.0 Dead Space - 9.0 Resident Evil 4

Li abbiamo inseriti insieme, perché è vero che sono due remake, ma ad avercene di remake così. Entrambi i giochi horror hanno dimostrato di saper riprendere le produzioni originali e darle nuova linfa, dando vita a esperienze ancora più incredibili rispetto a quanto lo erano già originariamente. Siamo estremamente felici di averli rigiocati con questa qualità e ancora oggi dimostrano di essere i migliori esponenti del loro genere.

07) Star Wars Jedi Survivor

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S, PS5

Genere: Action-Adventure

Game Pass: No

Voto GameDivision= 8.7

Al netto dei non pochi problemi tecnici avuti durante l'uscita, Star Wars Jedi Survivor si è davvero dimostrato un gran bel gioco di Star Wars. Respawn ha saputo realizzare un'avventura non banale e piuttosto profonda, permettendoci di affrontare una vicenda matura che nemmeno nelle recenti serie TV di Guerre Stellari abbiamo avuto modo di osservare.

06) Cocoon

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S, PS5

Genere: Puzzle Game

Game Pass: Sì

Particolare, intuitivo e dal level design sopraffino. Cocoon è il titolo indipendente dell'anno, battendo una concorrenza composta da Slay The Princess e Sea of Stars (insomma, non due giochetti da poco). Il puzzle game perfetto per rilassarsi e lasciarsi trasportare senza troppi pensieri, nonostante comunque offra una sfida mentale accessibile, ma non così semplice come possa sembrare. Da giocare.

05) Super Mario Bros. Wonder

Piattaforme: Nintendo Switch

Genere: Platform 2D

Voto GameDivision: 9.5

Vero che Super Mario Bros. rimane imbattibile come platform 2D, ma non possiamo che rimanere sbalorditivi dal fatto che il team di Nintendo riesca ogni volta a superarsi, realizzando sempre qualcosa di meglio. Super Mario Bros. Wonder è uno di quei giochi che sconfessa totalmente il pensiero comune di quanto difficilmente si possa superare la perfezione. Colorato, variegato, divertente: Super Mario Bros. Wonder è tra le opere più belle e incredibili di questo 2023.

04) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Piattaforme: Nintendo Switch

Genere: Action-Adventure

Voto GameDivision: 10

Probabilmente il gioco più gioco di tutta la classifica, capace di sperimentare e dar vita al gameplay più profondo di tutti i giochi usciti quest'anno messi insieme. La sua unica colpa riguarda unicamente il suo apparire come "more of the same", poiché come esperienza generale rimane senza dubbio incredibile. Solo Zelda può battere Zelda.

03) Hi-Fi Rush

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Genere: Action

Game Pass: Sì

Voto GameDivision: 9.0

La sorpresa dell'anno a tutti gli effetti. Sarà stato il suo annuncio inaspettato, il suo design delizioso o il suo gameplay ritmico ben pensato, sta di fatto che il gioco di Tango Gameworks ci ha nuovamente fatto capire che non servono necessariamente centinaia di ore di gioco per apprezzare un titolo. A volte basta tanta qualità, passioni e una scrittura semplice, ma efficace.

02) Alan Wake II

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S, PS5

Genere: Action-Adventure

Game Pass: No

Voto GameDivision: 9.0

Alan Wake II non è un comune videogioco ed è proprio questo a renderlo speciale. Remedy ha saputo dar vita a un'avventura "horror" capace di mischiare media diversi senza però risultare troppo confusionario come Quantum Break. Sam Lake ha quindi preso tutto ciò che di buono era riuscito a fare con i precedenti giochi per creare l'esperienza narrativa perfetta e dalla componente tecnica davvero sbalorditiva.

01) Baldur's Gate III

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S, PS5

Genere: CRPG

Game Pass: No

Voto GameDivision: 9.5

In prima posizione non poteva che esserci lui: Baldur's Gate III. I ragazzi di Larian Studios non hanno solo creato un'opera d'arte dal punto di vista puramente produttivo. Ma hanno anche il grandissimo merito di essere riusciti a rendere un'esperienza di "nicchia" come un CRPG, alla portata di tutti, grazie a una comunicazione eccezionale e una promozione ben pensata sviluppata vicino al lancio del gioco. Tutti dovrebbero dare una possibilità a un videogioco come questo, capace di farci riscoprire che cosa significa perdersi per ore senza accorgersene all'interno di un mondo di gioco scritto divinamente e dai mille risvolti.