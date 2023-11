Miles Morales sarà lo Spider-Man ufficiale di Insomniac

In un'intervista che inevitabilmente contiene alcuni spoiler, il team di sviluppo di Insomniac Games ha rivelato che Miles Morales sarà il protagonista principale dell'universo di Spider-Man creato dallo studio.

Questa notizia è stata accolta con grande interesse dai fan, ma ha anche suscitato alcune controversie, soprattutto in seguito a uno dei costumi di Miles Morales che si è rivelato essere un'enorme pubblicità per Adidas.

Nonostante le polemiche riguardo al costume, Miles Morales è ampiamente considerato un personaggio eccezionale, come dimostrato dal suo successo negli anni, compresa la sua apparizione nell'acclamata serie di film d'animazione: Spider-Verse.

Questa scelta di mettere in primo piano Miles Morales all'interno dell'universo di Spider-Man non ci sorprende, specialmente in virtù della sua crescente importanza nella cultura popolare e della sua, oramai, posizione fissa all'interno delle storie cartacee.

Questa decisione aveva suscitato alcune discussioni tra i fan, ma ora sembra che Insomniac Games stia portando avanti la propria visione per l'universo di Spider-Man, concentrandosi su Miles Morales come protagonista.

La scelta di Miles Morales come Spider-Man principale potrebbe riflettere la crescente rappresentazione delle diversità nei media e nei videogiochi, un aspetto sempre più importante nella cultura popolare.

Molti fan sono ansiosi di vedere come questa nuova direzione influenzerà il futuro dei giochi di Spider-Man, quali personaggi, e storie, saranno introdotti e, soprattutto, se l'universo cartaceo dedicato a Miles Morales, verrà utilizzato come spunto da Insomniac.

Nonostante alcune voci critiche, la scelta di dare a Miles Morales un ruolo centrale nell'universo di Spider-Man sembra essere un passo significativo per Insomniac Games, che continua a sperimentare mentre perpreta il suo ambizioso obiettivo di creare un universo ragnesco del tutto inedito.

Gli appassionati di Spider-Man attendono con impazienza di scoprire cosa riserverà il futuro per Miles Morales, come questo personaggio verrà implemntato nei futuri DLC di Spider-Man 2 e se, davvero, Peter Parker non farà la sua comparsa nel prossimo capitolo principale della serie.