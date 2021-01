God of War 2 uscirà anche su PS4? Il padre della serie ne è certo!

Il ritorno di God of War, con il capitolo del 2018, ha saputo riaccendere l’entusiasmo su una delle saghe più amate nate durante la generazione PlayStation 2. Le nuove avventure di Kratos in terra norrena sono appena cominciate, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire più dettagli sul prossimo gioco della serie annunciato per il momento come Ragnarock. Sappiamo che God of War 2 arriverà su PS5, ma quale sarà il destino di Kratos su PlayStation 4?

A dare speranza ai tantissimi giocatori che sono rimasti su PS4 è stato David Jaffe, colui che contribuì a creare la saga di God of War. Durante uno streaming, il papà di God of War si è detto più che certo sull’uscita di God of War 2 sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. “Sono sicuro che il prossimo capitolo di God of War uscirà sia su PS4 che su PS5” queste le dichiarazioni di Jaffe che danno speranza agli appassionati della serie.

Seems like #GodOfWarRagnarok will be cross-gen title after all! “I’m sure the next #GodofWar will be #PS4,#PS5. Of course it will” david jaffe says. W or L?🤔 pic.twitter.com/UJSsLRIWCu — Joe Miller (@JoeMiller101) January 6, 2021

Al momento però, le conferme da parte di Jaffe non trovano riscontri da parte di Santa Monica, la quale a parte il teaser di presentazione non ha ancora svelato ulteriori dettagli su God of War 2. È probabile che il creatore della saga possa avere una corsia preferenziale sulle informazioni del nuovo gioco, ma finchè il tutto non diventerà ufficiale vi consigliamo di prendere queste dichiarazioni con le dovute attenzioni.

Nel frattempo, gli ancora tantissimi giocatori PlayStation 4 stanno incrociando le dita sull’uscita di God of War 2 anche sulla console della passata generazione Sony. Cosa ne pensate delle recentissime dichiarazioni di Davide Jaffe nei confronti del futuro dell’IP che ha contribuito a creare? Credete anche voi che alla fine il secondo capitolo del reboot di God of War arriverà anche su PS4? Fatecelo sapere con un commento.