God of War: il sequel su PS4? Sony non nega la possibilità

PlayStation 5 è quasi giunta tra noi europei, e nell’attesa si continua a parlare di quello che sarà il futuro prossimo delle nuova generazione Sony. Se la line up di lancio di PS5 sta soddisfacendo a grandi linee gli appassionati con titoli first party quali: Demon’s Souls di Bluepoint, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Sackboy a Big Adventure, ma nel 2021 sembra che ci attenderanno altri grandi titoli come Horizon Forbidden West e il sequel di God of War.

Sebbene Sony non abbia ancora dichiarato esplicitamente se tutte le sue prossime esclusive saranno cross-gen, ci sono diversi rumor che sembrano far pensare alla possibilità di vedere le prossime esclusive anche al di fuori di PS5, almeno per i primi anni di vita della console next gen di Sony. Durante una recente intervista, la redazione del The Telegraph ha provato a chiedete al presidente e CEO di Sony Jim Ryan, se vedremo mai il sequel di God of War anche su PS4.

La risposta di Ryan è stata molto breve e diretta, andando a dichiarare quanto segue: “chiedo scusa, ma non ho niente da dire al riguardo oggi.” Nessuna conferma, ma nemmeno una smentita per il momento arriva da parte di Sony stessa. Possiamo quindi aspettarci di vedere il seguito di God of War anche su PlayStation 4? Difficile dirlo con certezza al momento, ma di sicuro ne sapremo di più l’anno prossimo dato che il titolo al momento è ancora atteso per il 2021.

Guardando anche a come ha trattato Sony i giochi esclusivi di lancio di PS5, non è chiaro se tutte le prossime produzioni saranno cross-gen. Per esempio solo Spider-Man Miles Morales e Sackboy a Big Adventure sono disponibili sia u PS5 che su PS4, mentre il remake di Demon’s Souls è esclusiva PlayStation 5. Credete che il sequel di God of War uscirà su entrambe le generazioni Sony?