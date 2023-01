Un utente Reddit ha dimostrato in pochissimi secondi come “rompere” God of War Ragnarok alla sua difficoltà più elevata. Il tutto sconfiggendo un boss e facendo sembrare l’impresa una vera e propria passeggiata. Riuscireste ad eguagliare un’impresa del genere o addirittura a superarla?

Ovviamente proseguire nella lettura implica l’anticipazione di uno spoiler importante, se non avete ancora giocato o completato God of War Ragnarok vi sconsigliamo caldamente di proseguire nella lettura. Il boss con cui si è scontrato JacketBklant, questo il nickname del giocatore su Reddit, è Gna. La battaglia con la regina delle Valchirie è uno dei più interessanti della nuova avventura di Santa Monica, e non va sottovalutata affatto.

Nel video che prontamente testimonia questa impresa vediamo Kratos disintegrare questo “muro” alla massima difficoltà del gioco, facendola sembrare un nemico come tanti grazie ai buff e all’equipaggiamento in game. La community di God of War Ragnarok non ha tardato a commentare chiedendo le specifiche utilizzate per rompere lo scontro in questo modo.

Jacket ha quindi spiegato che il suo Kratos indossa il set di Lunda come armatura, mirando ai danni connessi con il veleno, insieme all’abilità di Freya di avvelenare le cose. A questi ha unito i set Muspelheim e Vanaheim e il Boon of Valor, che consentono a Kratos così da fare più danni quando in Furia di Sparta. Il video dimostra ancora una volta quanto sia profondo questo nuovo capitolo, mettendo in evidenza le sue potenzialità in termini di build e personalizzazione mirata e studiata.

Non è la prima volta che un appassionato tenta di studiare i limiti di God of War Ragnarok e ci aspettiamo molte più sperimentazioni del genere nel futuro della sua community più affiatata.

