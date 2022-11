Oggi è il grande giorno di God of War Ragnarok, una delle esperienze videoludiche più attese di questo 2022. Con un uscita dal tale impatto possiamo notare come la giornata di oggi sia un vero e proprio evento per i videogiocatori e per tutto il settore, tanto che anche altri titoli popolari hanno subìto il fascino della nuova esclusiva PlayStation. Uno di questi è il sempreverde Minecraft, il quale ha dato il benvenuto a modo suo a quello che è il protagonista indiscusso della saga di Santa Monica Studios: Kratos.

God of War PC

Da quando Minecraft ha raggiunto la sua estrema popolarità abbiamo visto un numero infinito di creazioni che si sono ispirate ai videogiochi più in voga in vari momenti storici. Senza andare a scomodare creazioni troppo complesse o ambiziose, basti vedere a quante skin personalizzate sono state realizzate dalla community, molte delle quali che permetto di usare avatar cubettosi provenienti da altri universi videoludici.

Ora, per festeggiare il lancio di God of War Ragnarok (lo potete acquistare su Amazon) è emersa in rete una skin di Kratos particolarmente ben fatta, la quale ha subito attirato le attenzioni di diversi videogiocatori appassionati della saga di Santa Monica Studio. Come possiamo vedere accedendo alla pagina dedicata su PlanetMinecraft, questa skin di Kratos rappresenta in tutto e per tutto una versione a cubetti del possente protagonista della serie, con tanto di dettagli e equipaggiamenti iconici.

Oltre a poter scaricare la skin in versione digitale che in versione papercraft, grazie al sito PlanetMinecraft è possibile dare un’occhiata molto approfondita a questa fantastica skin di Kratos, ma non solo. Per esempio, è possibile ruotare l’immagine per dare uno sguardo a tutti i dettagli e a come sono state composte le texture nelle varie parte del modello. Tramite una serie di pulsanti laterali, infine, è possibile anche mettere la skin in alcune pose, così da vedere come si comporta in game una volta scaricata e installata su Minecraft.