Mancano pochissime settimane all’arrivo di God of War Ragnarok e con le copie review già in circolazione, in mano di colleghi della stampa e content creator, il rischio spoiler si è fatto decisamente più elevato. Al momento, su Reddit, sono state diffuse una serie di immagini che svelerebbero diversi dettagli in merito al gioco. Si tratta di immagini reali, che rischiano seriamente di rovinarvi l’esperienza di gioco in arrivo il 9 novembre 2022.

Non faremo spoiler in questo articolo. Non sarebbe giusto nei vostri confronti, né in quello della stampa e dei colleghi che stanno provando il gioco. Al momento però è giusto informarvi: il post presente su Reddit, che non linkeremo, include diverse immagini che spaziano dal combattimento fino all’esplorazione. Presenti anche alcuni dettagli sulla storia, alcuni già conosciuti (per esempio grazie ai vari trailer del gioco), ma altri sono invece completamente inediti.

Non vogliamo, ovviamente, anticiparvi niente. Il nostro consiglio però è quello di staccare per qualche giorno dai social media. Se è vero che per ora le immagini sono reperibili esclusivamente su Reddit, non è escluso che le stesse comincino a circolare onlin molto rapidamente. Il rischio è di ritrovarvi con dei “buontemponi” che rovineranno l’esperienza di gioco a tutti voi e tutti coloro che attendono il gioco. Il problema era da mettere in conto: i codici sono arrivati con largo anticipo ed è praticamente impossibile che alcuni screenshot rimangano privati. Una situazione che dobbiamo accettare, ma ciò non esclude di metterci in sicurezza: evitare Twitter, Facebook e YouTube per questi giorni sembra l’unica strada percorribile per evitare anticipazioni di rilievo.

God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022, in esclusiva su PS4 e PS5. Se siete curiosi di conoscere le nostre prime impressioni in merito, potete farlo leggendo la nostra anteprima, ovviamente senza spoiler. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.