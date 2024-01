Migliori monitor 2K PS5 e Xbox Series X|S (gennaio 2024)

Insieme alla nostra guida sui migliori monitor 4K per PS5 e Xbox Series X|S da acquistare, ci sembra più che giusto occuparci anche di una risoluzione minore, ma non per questo meno qualitativa. Tra la vasta scelta di pannelli 4K, ci sono molti giocatori che preferiscono trovare una via di mezzo che permetta comunque di godere di un aspetto visivo che rimanga di grande impatto. A venire incontro alle esigenze di questi giocatori, ci sono tutta una serie di monitor 2K, dalla risoluzione 2560x1440, molto convenienti e dalle ottime qualità che potete acquistare a ottimi prezzi, per cui di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori modelli attualmente sul mercato.

Abbiamo recentemente aggiornato questa guida sostituendo alcuni prodotti con altri più attuali e convenevoli, e rimpiazzando i link obsoleti, così da offrirvi la migliore esperienza d'acquisto.

È giusto partire con una premessa da sottolineare. Ogni monitor in 2K ha le proprie caratteristiche che vanno a differenziarsi in marchi, modelli e varie caratteristiche uniche o talvolta ricorrenti. La misurazione in pollici, per esempio, è una delle prime cose da tenere in conto, soprattutto se non disponete di tanto spazio sulla vostra scrivania.

Ora che abbiamo sottolineato queste caratteristiche da tenere a mente, possiamo cominciare con la lista dei migliori monitor 2K per PS5 e Xbox Series X|S, ma se siete interessati anche alle TV in 4K OLED per giocare trovate la guida a questo indirizzo.

Come scegliere un monitor 2K per PS5 e Xbox Series X|S

Per scegliere al meglio il pannello che più si avvicina alle vostre esigenze e al budget economico in vostro possesso, eccovi alcuni caratteristiche essenziali da valutare in fase di acquisto per assicurarvi una buona TV.

Quanto costa un monitor gaming per PS5 e Xbox Series X|S?

Partiamo da una delle variabili da tenere d'occhio con grande attenzione, soprattutto se il vostro budget è limitato: il prezzo. In questa guida abbiamo scelto di inserire prodotti adatti a tutte le tasche, ma può capitare di imbattersi in monitor 2K dal prezzo alto. C'è da tenere in mente, però, che i vari componenti, la tipologia di monitor e le caratteristiche dei diversi prodotti, possono fare lievitare o abbassare il prezzo. In linea generale, maggiore sarà la somma che avrete intenzione di investire e migliore sarà la qualità del prodotto che vi porterete a casa; per quanto tutte le alternative che vi abbiamo proposto in questa guida siano ottime, ci sono alcune caratteristiche che variano in base al prezzo, come la frequenza di aggiornamento, la tipologia di schermo (risoluzione e curvatura) e le tecnologie presenti come l'HDR e il FreeSync.

Quanto deve essere grande un monitor gaming per PS5 e Xbox Series X|S?

L’ampiezza del pannello viene misurata in pollici. Questa è una delle prime da tenere d’occhio prima di acquistare un televisore che sia 4K o dalla risoluzione inferiore. I pollici vi permettono di capire subito senza troppa confusione se quel monitor si abbina alla vostra postazione. Se preferite giocare a una certa distanza dal pannello, allora vi converrà puntare su un monitor dall’ampiezza maggiore. Se invece non avete a disposizione di uno spazio estremamente grande, va bene puntare anche a un pannello che si aggira tra i 32 pollici.

Come funziona la tecnologia FreeSync in un monitor gaming?

Grazie alla tecnologia FreeSync il vostro pannello avrà l'accesso alla possibilità di sincronizzarsi adattivamente alla frequenza d'aggiornamento. Grazie all'attivazione del FreeSync non appariranno su schermo effetti visivi disallineati col resto dell'immagine e altre problematiche visive ricollegabili ai fotogrammi su schermo.

Come funziona la tecnologia HDR in un monitor gaming?

L’HDR è una tecnologia che ormai da qualche anno è ben presente in molti dei televisori che si possono acquistare. Questa funzionalità permette di vedere colori ancora più vivi e realistici, donando alle vostre esperienze videoludiche una visione d’insieme davvero ben amalgamata. Oltre a ciò, a giovare dall’attivazione dell’HDR sono anche i colori dei vostri mondi di gioco preferiti. Grazie a tonalità di neri nettamente più scure, e una brillantezza maggiore sui colori più chiari, attivando l’HDR sulle TV che supportano tale funzione potrete godere di esperienze davvero piacevoli alla vista.

Che frequenza di aggiornamento deve avere un monitor gaming?

La frequenza di aggiornamento di un monitor si riferisce a quante volte per secondo il display è capace di trasmettere una nuova immagine. Si misura per Hertz (Hz), quindi, per esempio, se il vostro pannello ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz, significa che aggiorna l'immagine 144 volte per secondo.

PlayStation 5 e Xbox Series X|S supportano giochi fino a una risoluzione massima di 4K a 120 Hz. Quindi, se stai cercando un monitor da gaming per la PlayStation 5, dovresti cercare uno con una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz. Questo ti consentirà di sfruttare al massimo le potenzialità della console su giochi che supportano tale frequenza.

Tuttavia, è importante notare che non tutti i giochi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S supportano i 120 Hz, quindi potrebbe essere che alcuni giochi funzionino a frequenze di aggiornamento inferiori. In ogni caso, avere un monitor con una frequenza di aggiornamento più elevata può comunque migliorare la fluidità del gioco, specialmente se si tratta di giochi veloci o competitivi.

Altri fattori importanti da considerare includono la risoluzione del monitor, la latenza di input e la qualità complessiva dell'immagine. Assicurati di cercare un monitor che soddisfi le tue esigenze specifiche e che sia compatibile con le specifiche di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.