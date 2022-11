Fan di God of War e collezionisti vari, attenzione: domani, mercoledì 30 novembre, tornerà infatti disponibile in un numero limitatissimo di copie l’ambitissima collector God of War Ragnarok Jötnar Edition. Un’occasione da non perdere assolutamente e che sarà disponibile solo per gli abbonati a GS Pro. Per provare ad acquistarne una copia dovrete infatti essere iscritti a GS Pro: per farlo vi basterà acquistare l’abbonamento annuale a soli 16,99 euro direttamente nella pagina dedicata.

Spedizioni gratuite per ordini oltre i 30 euro, una serie di promozioni esclusive e flash sales, l’accesso limitato alla vendita di alcune collector edition, come appunto questa Jötnar Edition, un regalo di compleanno e fino a 165 euro di esperienze per il tempo libero: questi sono solo alcuni dei vantaggi dell’abbonamento GS Pro, che per un tempo limitato può essere sottoscritto a soli 16,99 euro per un anno.

La Jötnar Edition di God of War Ragnarok, oltre a essere desideratissima dai fan e a tiratura limitata, è particolarmente allettante anche a livello di contenuti. Al suo interno sono presenti un codice per scaricare il titolo su PS4 e PS5, una steelbook vuota con delle rappresentazioni dell’Orso e del Lupo, due figure da 5 cm, dei contenuti digitali, un set di dadi nanici con finitura effetto legno racchiusi in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil, una riproduzione del Martello Mjölnir di 40 cm, un vinile da 18 cm con le tracce del gioco, un set di tre spillette, l’anello Draupnir con tanto di sacchetto e la mappa in tessuto di Yggdrasil. Un bottino niente male, che gli iscritti a GS Pro potranno provare ad aggiudicarsi in modo esclusivo domani, il 30 novembre.

Oltre alla possibilità di poter provare ad acquistare l'ambita Jötnar Edition di God of War Ragnarok, esistono anche molte altre offerte in circolazione.

