Lo scorso State of Play ha fatto parlare molto di sé e di tutti i progetti mostrati. Tra gli annunci più interessanti, però, c’è stato ovviamente un nuovo ricco filmato dedicato a God of War Ragnarok che ha lasciato gli appassionati senza parole. Con il nuovo trailer abbiamo potuto vedere molto di più della nuova avventura di Kratos e Atreus, comprese nuove sezioni che mettono in mostra un’ampia varietà di situazioni di gioco, e non solo.

Insomma, c’è poco da dire, si tratta di uno dei trailer migliori mai proposti da uno State of Play, e visto l’entusiasmo verso God of War Ragnarok non può fare altro che ingigantirsi ancora di più. Oltre alla grande varietà di situazioni e ambientazioni che ha messo sotto i riflettori il trailer, abbiamo avuto l’occasione di vedere vecchi e nuovi personaggi che interagiranno con Kratos e Atreus in questa nuova epopea norrena.

I fan sono contenti quindi, ma c’è chi ha voluto aumentare ulteriormente le attenzioni verso God of War Ragnarok. Si tratta di Raf Grassetti, ovvero l’art director di questo nuovo capitolo della saga di Santa Monica Studio, il quale ha pubblicato un post sul proprio account Twitter dichiarando quanto segue: “la parte migliore? Non avete ancora visto nulla!”. Poco da fare: l’hype verso questa nuova esclusiva continua a crescere, e il team non cerca di nascondere questo entusiasmo.

the best part? you haven't seen anything yet, get hyped! — Raf Grassetti (@rafagrassetti) September 13, 2022

L’attesa per God of War Ragnarok si fa molto scottante, e man mano che ci avviciniamo alla data di lancio sarà sempre più difficile pazientare per scoprire cosa avrà da raccontarci questa nuova esperienza. Anche la parte finale del nuovo trailer, dove vediamo per pochi secondo lo scontro tra Kratos e Thor, ha saputo finalmente alzare l’asticella della qualità del filmato. Non ci resta che chiudere ricordandoci che il nuovo God of War uscirà il prossimo 9 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.