GOG fa risorgere Dino Crisis 1 e 2 per PC

Capcom ha riportato in vita i classici survival horror Dino Crisis e Dino Crisis 2, rendendoli disponibili ad appena 17€ su PC attraverso la piattaforma GOG. I due giochi cult originariamente usciti su PlayStation sono ora acquistabili senza DRM, con tutti i contenuti originali intatti, come parte del Programma di Preservazione di GOG.

Questa mossa segna un importante ritorno per la serie Dino Crisis, ferma dal 2003 con l'uscita di Dino Crisis 3 su Xbox. Nonostante le richieste dei fan per un nuovo capitolo o un remake HD, Capcom sembrava aver abbandonato il franchise, specialmente dopo l'annuncio nel 2022 di Exoprimal, un gioco d'azione multiplayer con dinosauri.

Le versioni PC dei primi due Dino Crisis erano difficili da reperire e far funzionare su sistemi moderni. GOG ha, quindi, svolto un lavoro prezioso per renderli nuovamente accessibili. "Grazie agli enormi sforzi di Capcom e GOG, la famosa frase di Regina 'Siete estinti!' non si applica più al gioco stesso", ha dichiarato GOG in merito.

Le versioni GOG di Dino Crisis e Dino Crisis 2 includono diverse migliorie tecniche:

Piena compatibilità con Windows 10 e 11

Tutte le localizzazioni originali incluse

Renderer DirectX migliorato

Nuove opzioni grafiche (modalità finestra, V-sync, correzione gamma, etc.)

Risoluzione aumentata fino a ~4K e profondità colore a 32-bit

Miglioramenti a geometria, trasparenze, animazioni e audio

Supporto completo per controller moderni

Inoltre, sono stati risolti problemi come il salvataggio difettoso e la riproduzione video instabile presenti nelle versioni originali.

Nonostante questo revival, il futuro della serie Dino Crisis resta incerto. Lo scorso agosto, il creatore Shinji Mikami ha dichiarato che "la popolarità di Monster Hunter non lascia spazio per un reboot o remake dell'amato gioco PlayStation".

Nel frattempo, GOG ha annunciato Dreamlist, uno strumento basato sulla community che permette di votare i giochi che si vorrebbero vedere riportati in vita o aggiunti alla piattaforma. Questi voti aiutano GOG a dimostrare l'interesse dei fan ai proprietari delle IP, facilitando il ritorno di classici dimenticati.