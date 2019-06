Google Stadia: svelato il consumo di traffico dati

Google Stadia consumerà una notevole quantità di dati facendo streaming in 4K; ecco le informazioni ufficiali riportate da Google stessa.

Ieri abbiamo potuto finalmente scoprire molti nuovi dettagli su Google Stadia, il servizio di game streaming di Google. Abbiamo scoperto i giochi disponibili al D1, il periodo di lancio e il costo del servizio. A seconda della nostra velocità di connessione potremo usufruire del servizio con qualità diverse (è stato messo a disposizione uno strumento per fare un test e sapere la qualità che potrete raggiungere). La domanda ora è: quanto consumerà a livello di traffico dati?

Secondo le dichiarazioni ufficiali, giocando in 4K il consumo arriverà a ben 1 TB in 65 ore di streaming. I requisiti per giocare in 4K sono di 35 Mbps, 20 Mbps per i 1080p e 10 Mbps per i 720p. Facendo un rapido conto, significa che consumiamo 15.75 GB all’ora per il 4K, 9 GB all’ora per i 1080p e 4.5 GB all’ora per i 720p.

Chiunque sia in possesso di una connessione via cavo non se ne preoccupa, ma molti utenti (principalmente all’estero) hanno abbonamenti a consumo, quindi giocare con Google Stadia diventa proibitivo. Inoltre, è assolutamente impossibile giocare con una connessione mobile 4G: difficilmente gli abbonamenti offrono più di 60 GB mensili, quindi l’idea di puntare anche solo al 1080p è impensabile.

Se la vostra ADSL è lenta e pensavate di sfruttare il 4G, in sostanza, non è una soluzione approcciabile. Diteci, voi cosa ne pensate? Per voi è un problema oppure il consumo di traffico dati è l’ultimo dei vostri pensieri?