Google Stadia, data di lancio e prezzo saranno svelati presto

Ancora poco e avremo tutte le informazioni sulla data di lancio e sul prezzo sull'attesissima Google Stadia, la nuova soluzione di cloud gaming di Google.

Una cosa è sicura: Google Stadia è riuscita in brevissimo tempo a entrare nell’immaginario comune e a destare una grande quantità di opinioni contrastanti. Tra chi non vede l’ora di metterci le mani sopra, come il celebre Hideo Kojima, e tra chi invece la ritiene una tecnologia ancora acerba, come ad esempio 3D Realms, sono infatti molteplici i punti di vista, sia della community che degli addetti ai lavori. Già il fatto di essere sulla bocca di tutti è quindi di per se un successo per Google e la sua concezione di cloud gaming.

Su Stadia aleggiano però diversi dubbi e, oltre alla banda necessaria per un’esperienza di gioco fluente e alle prestazioni offerte da questa soluzione, sono due in particolare le informazioni ancora mancanti. Ad oggi non si hanno ancora infatti informazioni sul prezzo e sulla data di lancio di Google Stadia. Notizie a riguardo dovrebbero però arrivare decisamente presto.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1131953000061243392

Come riferito ieri dal profilo Twitter ufficiale della console, infatti, entro questa estate verrà data una risposta a questi interrogativi. Ancora pochi mesi quindi e potremo finalmente sapere il prezzo e la finestra di lancio dell’attesissima soluzione di gaming in streaming di Google.

Oltre a queste due informazioni verranno contestualmente annunciati anche diversi titoli per Stadia. Purtroppo non ci è ancora dato sapere altro e non è quindi chiaro se tali future esperienze saranno esclusive per Google Stadia o se invece si tratta di titoli già esistenti per la console del colosso di Mountain View.

Per sapere di più su Stadia c’è quindi solamente da aspettare ancora un po’. Che le informazioni promesse verranno rivelate al prossimo E3 di Los Angeles o Google sceglierà un occasione diversa per togliere gli ultimi veli che ancora ricoprono Stadia?