Google Stadia Connect, nuovo evento per svelare i titoli in arrivo

Tramite i propri social il colosso di Mountain Viwe ha rivelato che ci sarà un nuovo appuntamento con Google Stadia Connect per avere una nuova visione dei prossimi titoli in uscita. Come annunciato nello scorso evento, un appuntamento in piena estate era prevedibile e ora abbiamo anche la data, il 14 Luglio avremo modo di capire quale sarà il futuro della piattaforma di streaming di Big G. Al momento infatti tutti gli utenti che usufruiscono del servizio non si dicono contenti delle scelte commerciali fatte fino ad adesso.

In realtà è sotto gli occhi di tutti, come effettivamente Google Stadia ha una forte infrastruttura di streaming, rendendo il gioco in streaming fruibile in maniera impeccabile, ma purtroppo manca ancora di una forte offerta commerciale in grado di attirare nuovi clienti e far felice chi invece è già in possesso del servizio. Uno dei titoli che sicuramente vedremo all’interno dell’evento è Orc Must Die 3, ma in realtà potrebbero essere presentati tanti altri titoli, magari anche qualcosa che faccia riferimento ai giochi presentati in questi mesi da Microsoft e Sony.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE — Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020

Sicuramente sarebbe bello poter avere un’offerta commerciale più forte, e magari questo nuovo Connect potrebbe portarci nuove offerte e promozioni per far venire voglia ai giocatori di acquistare l’abbonamento e cominciare a sfruttare il servizio di gioco in streaming. Vi ricordiamo infatti che circa un mese fa, Google aveva avviato una promozione che rendeva possibile provare Stadia Pro gratis per due mesi. Ancora è tutto da svelare, staremo a vedere cosa ci riserverà questo evento di luglio.

Sperando che il servizio non faccia ancora una volta un passo falso, perché a quel punto sarebbe davvero difficile rialzarsi sopratutto nel momento in cui tutta la community di videogiocatori ha gli occhi puntati. Voi invece cosa vi aspettate da questo evento? Avete già delle idee su cosa Google Stadia possa offrirci per questa estate e per i mesi successivi? Fatecelo sapere con un commento.