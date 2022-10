In queste ultime settimane di ottobre una delle novità più interessanti e chiacchierate è stata sicuramente Gotham Knights. Il nuovo titolo sviluppato da Warner Bros Games Montreal ci permette di vestire i panni di ben quatto personaggi facenti parte della bat-famiglia DC Comics, e fin dai suoi primi momenti di vita il gioco è andato incontro a una serie di situazioni non proprio entusiasmanti. Ora, sembra che la versione PC del titolo sia tornata sotto i riflettori dopo che Warner Bros Games ha confermato di aver rimosso Denuvo dall’esperienza.

Fin dal giorno del lancio molti giocatori hanno notato come Gotham Knights (lo potete acquistare su Amazon) soffrisse di problemi prestazionali su PC. Sono state numerose le segnalazioni relative a importanti cali di framerate durante varie parti del gioco. Tra le situazioni più criticate ci sono sicuramente le sezioni a bordo dei veicoli in giro per Gotham City, e in diversi hanno incolpato Denuvo per questi problemi di prestazioni, dato che, a quanto pare sarebbe proprio questo software anti-pirateria a sovraccaricare il gioco.

Ora, dopo meno di una settimana dal lancio di Gotham Knights, Warner Bros Games ha confermato di aver rimosso Denuvo dal titolo con una recente patch. Questa soluzione, purtroppo, non sembra aver risolto affatto i problemi di prestazioni segnalati negli scorsi giorni, sebbene questa rimozione abbia portato comunque un aumento nelle prestazioni. Stando al sito CapFrameX scopriamo che il framerate medio del gioco è aumentata dai 111,3 FPS ai 120,7 FPS su un PC che monta una GPU Nvidia RTX 3090 e una CPU Intel i9-13900K.

Nonostante questi miglioramenti, sempre grazie a CapFrameX scopriamo che Gotham Knights soffre ancora di importanti cali di frame e problemi di frame pacing. Il nuovo gioco sulla bat-famiglia sembra essere perseguitato dalle prestazioni, dato che già dapprima della sua uscita si è parlato molto del blocco a 30 FPS su console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S.