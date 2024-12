My First Gran Turismo arriva gratis su PlayStation (e molto presto)

PlayStation celebra il suo 30° anniversario lanciando "My First Gran Turismo", un'esperienza gratuita di guida virtuale disponibile dal 6 dicembre su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco, pensato per giocatori di tutte le età e livelli di abilità, mira a introdurre i più giovani al mondo del motorsport e a riaccendere la passione per la guida negli adulti.

Questo titolo rappresenta un omaggio alle origini della serie Gran Turismo, offrendo un'esperienza accessibile ma coinvolgente. L'obiettivo è permettere a chiunque di mettersi al volante e padroneggiare le basi della guida come curve, frenate e accelerazioni, costruendo gradualmente la propria abilità e confidenza.

"My First Gran Turismo" propone una varietà di contenuti per testare e affinare le proprie capacità:

3 eventi di gara

3 prove a tempo

3 stage di Music Rally

Una serie completa di test per la licenza

Il gioco mette a disposizione 18 auto uniche da guidare su circuiti iconici come il Kyoto Driving Park, il Deep Forest Raceway e il Trial Mountain Circuit, che evocheranno ricordi nostalgici nei veterani della serie.

Un elemento distintivo è il pieno supporto per PlayStation VR2 su PS5, che promette di offrire un'esperienza di guida ancora più immersiva e realistica.

My First Gran Turismo si propone come punto d'ingresso ideale per i neofiti, ma anche come opportunità per gli appassionati di raffinare le proprie abilità. Il gioco bilancia la pura gioia di guidare con sfide progettate per migliorare progressivamente le capacità dei giocatori.

Insomma, con il suo lancio previsto per il 6 dicembre, My First Gran Turismo si presenta come un omaggio alla storica serie di simulazione automobilistica di Sony, offrendo al contempo un'esperienza rinnovata e accessibile a un pubblico più ampio che mai. Il primo capitolo della serie, uscito nel 1997, ha stabilito nuovi standard per il genere, grazie alla sua grafica all'avanguardia e al realismo della fisica di guida.

Curiosamente, lo sviluppo del primo Gran Turismo richiese ben cinque anni, un tempo eccezionalmente lungo per l'epoca. Yamauchi e il suo team lavorarono instancabilmente per ricreare fedelmente il comportamento delle auto, arrivando persino a smontare e studiare veri veicoli per comprenderne meglio la meccanica.

Nel corso degli anni, la serie Gran Turismo ha continuato a evolversi, introducendo nuove funzionalità come la modalità foto, il tuning dettagliato delle vetture e le gare online. Con l'avvento delle nuove generazioni di PlayStation, il realismo grafico e sonoro ha raggiunto livelli sempre più impressionanti.

Un aspetto meno noto della serie è il suo impatto sul mondo delle corse reali. Grazie alla GT Academy, un programma di formazione nato dalla collaborazione tra Sony e Nissan, numerosi giocatori di Gran Turismo sono diventati piloti professionisti, dimostrando come la linea tra simulazione virtuale e realtà possa essere sempre più sottile.