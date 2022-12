Il 2022 di PlayStation è stato ricco di molte esperienze degne di nota. Tra queste spiccano per ovvie ragioni i tre titoli esclusivi first party usciti negli scorsi dodici mesi. Oltre ai nuovi capitoli delle saghe di God of War e Horizon, il 2022 ha visto il lancio di Gran Turismo 7; ultima iterazione di una saga storica per il marchio Sony, e che proprio quest’anno ha compiuto la bellezza di venticinque anni.

La saga automobilistica di Polyphony Digital è nata nel 1997 sulla prima iconica PlayStation, ed è bastato poco affinché il titolo trovasse una sua forte notorietà tra gli appassionati dei giochi di guida, e non solo. L’estremo realismo per l’epoca, insieme al vasto parco auto e le indimenticabili patenti, riuscirono a creare una vera e propria killer application per la prima console di Sony tutta dedicata al gaming.

Ora, a distanza di venticinque anni, e con alle spalle ben sette capitoli principali e una manciata di spin-off, la saga di Gran Turismo è pronta a festeggiare anche un altro importante traguardo. Da quando è uscito il primo capitolo fino ad oggi, questa saga ha totalizzato la vendita di ben 90 milioni di copie in tutto il mondo. Questo numero impressionante di vendite tiene conto sia dei capitoli numerati della saga, che delle esperienze più sperimentali come il capitolo per PSP, i Concept, i Prologue e il più recente Sport.

“Ritengo che la serie Gran Turismo abbia sempre perseguito la “Bellezza”. La bellezza delle automobili, la bellezza dei panorami, delle luci, della guida, dei suoni/musica e della grafica. La “ricerca della bellezza” è la motivazione per aver creato Gran Turismo”, questo è quanto ha dichiarato Kazanouri Yamauchi di Polyphony Digital in un comunicato rilasciato per festeggiare i 25 anni di questa storica saga.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.