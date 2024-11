My First Gran Turismo, l'esperienza free-to-play starebbe per arrivare

La Computer Software Rating Regulation di Taiwan ha classificato "My First Gran Turismo" per PS4 e PS5, suggerendo l'imminente annuncio di una data di uscita da parte di Sony per questa esperienza free-to-play dedicata alla celebre serie di simulatori di guida.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Annunciato a settembre come parte delle iniziative per il 30° anniversario di PlayStation, "My First Gran Turismo" è stato descritto come un'esperienza gratuita che omaggia il design del primo capitolo della serie. Il gioco includerà menu classici e una selezione delle auto, dei tracciati e degli eventi di corsa più iconici, puntando a rievocare la nostalgia dei fan di lunga data.

Nonostante le informazioni ufficiali siano ancora piuttosto limitate, emergono alcune ipotesi sulla natura del progetto. Mentre Sony parla di un'esperienza free-to-play, il PlayStation Blog americano lo definisce un free trial, suggerendo la possibilità che si tratti di una demo tematica di Gran Turismo 7 incentrata sulla storia della serie.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La recente classificazione da parte dell'ente taiwanese fa presupporre che l'annuncio ufficiale con tutti i dettagli sia imminente. Curiosamente, questa notizia coincide con le indiscrezioni dell'insider billbil-kun riguardo un possibile nuovo State of Play o PlayStation Showcase in arrivo.

"My First Gran Turismo" si propone dunque come un omaggio alle radici della serie, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere alcuni dei momenti più memorabili che hanno reso Gran Turismo un punto di riferimento nel genere delle simulazioni di guida. Resta da vedere come Sony strutturerà questa esperienza e quale sarà il suo legame con Gran Turismo 7 (acquistabile su Amazon).