Gran Turismo PSP, scoperti nuovi cheat code dopo 14 anni

Dopo la bellezza di 14 anni, sono stati scovati i “trucchi” di Gran Turismo per PSP. La scoperta è stata condivisa dall'utente pez2k sul subreddit di Gran Turismo; come nel più classico degli scenari, i codici permettono di sbloccare tutte le auto e ottenere 99 milioni di crediti. Questi trucchi funzionano perfettamente sia nelle versioni europee che nordamericane del gioco.

Pez2k è incappato nei trucchi mentre esaminava il codice del gioco, per pura curiosità. "Ho notato casualmente due liste di pulsanti in uno degli script principali, poi ci sono voluti un paio di tentativi per confermare esattamente quali pulsanti dovevano essere tenuti premuti, e un altro per verificare che facessero ciò che il codice suggeriva", ha spiegato. Questo metodo riflette come sono stati scoperti i trucchi nei precedenti titoli di Gran Turismo, compresi GT4, GT5 e GT6.

Gran Turismo per PSP era stato annunciato insieme alla console nel 2004, ma non è arrivato sul mercato fino all’ottobre del 2009 e, sebbene mantenesse il realismo tipico della serie Gran Turismo nel comparto grafico, mancava della modalità carriera. Nonostante questo divenne uno dei preferiti dagli appassionati di corse, probabilmente per il gran numero di piste e auto disponibili (considerando che si trattava di un gioco per console portatile).

Se siete desiderosi di sapere quali sono i codici da inserire, eccovi accontentati: per sbloccare tutte le auto, la sequenza dei tasti è: su, destra, sinistra, sinistra, quadrato, su, destra, destra, su, triangolo, destra, su. Per ottenere 99 milioni di crediti dovete invece tenere premuti Start, Select e L e inserire la sequenza: giù, quadrato, giù, sinistra, destra, triangolo, destra, quadrato, su, giù, su, giù.

Immagine di copertina: Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment