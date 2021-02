GTA 5 Online: il 2020 è stato da record, lo conferma Rockstar

GTA V spegnerà l’ottava candelina quest’anno, eppure il popolarissimo videogioco di Rockstar Games è ancora sordo alla parola pensione. Il titolo, infatti, è uscito nel lontano 2013 per Xbox 360 e PlayStation 3 e dopo aver accompagnato i videogiocatori anche su Xbox One, PlayStation 4 e PC, uscirà per la terza volta nel 2021, questa volta per le console di nona generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S e con esso, vi approderà anche GTA 5 Online.

Com’è noto, ad aver contribuito all’enorme successo del dodicesimo titolo della saga è stato proprio l’uscita di GTA 5 Online, che permette ad un ampio numero di giocatori di partecipare a missioni cooperative, gare e molte altre attività in rete. Stando a quanto dichiarato da Rockstar, GTA Online ha registrato nello scorso 2020 cifre da record, anno che registra più utenti attivi sul gioco di sempre. Si tratta di un traguardo impressionante, considerando anche da quanti anni il videogioco continua ad esser avviato nelle console di tutto il mondo.

Sebbene tra i giochi più attesi e vociferati di sempre ci sia anche GTA 6 – che, ricordiamo, non è ancora stato annunciato ufficialmente – GTA 5 Online non molla la presa. Al contrario, la popolare modalità multiplayer per GTA 5 è cresciuta molto da quando è stato originariamente rilasciato nel 2013 e, nonostante abbia registrato alcuni problemi, GTA 5 Online continua ad attrarre numerosi videogiocatori.

Tale popolarità può essere attribuita al flusso costante di aggiornamenti e di nuovi contenuti che Rockstar continua a lanciare. Per esempio, l’anno scorso su GTA 5 Online sono stati rilasciati diversi aggiornamenti, consegnando ai giocatori nuovi veicoli e missioni. Senza dimenticare El Cayo Perico, il più grande e ambizioso aggiornamento di GTA 5 Online che ci sia mai stato ad oggi, che a fine 2020 ha introdotto una nuova ambientazione da esplorare, nuovi veicoli e una modalità rapina che può essere completata da soli o in compagnia degli amici. E voi, cosa ne pensate dell’instancabile titolo di Rockstar? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.