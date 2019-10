GTA 6: fan continuerà a guidare per San Andreas fino all’uscita del nuovo gioco

Un fan di GTA ha dato il via ad una diretta sul suo canale nella quale si cimenterà a guidare per le strade di San Andrea finchè GTA 6 non verrà lanciato

GTA 6 è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai fan delle produzioni Rockstar Games, e in questo periodo, grazie a tutti i vari rumor, il sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto sta tornando sulla bocca di un gran numero di videogiocatori. Oggi però non vi riportiamo nessuna voce di corridoio particolare ma vi segnaliamo un fatto che sta accadendo proprio in questo momento su Youtube.

Lo YouTuber 10HoursMovies ha dato il via a una diretta sul suo canale nella quale si cimenterà a guidare per le strade di San Andrea finchè GTA 6 non verrà lanciato. Fino ad ora sono stati effettuati 870 giri attorno all’enorme mappa di San Andreas e abbiamo la sensazione che la cosa andrà avanti ancora per molto. 10HoursMovies ogni tanto risponde ai commenti tramite la chat alludendo a un “noi” quindi pensiamo che ci possa essere un gruppo di persone pronte a darsi il cambio e continuare a guidare ininterrottamente per le strade di San Andreas fino al fatidico giorno in cui verrà rilasciato GTA 6.

Rockstar Games non ha confermato nulla riguardo GTA 6 per il momento, ma i rumor sono ormai all’ordine del giorno. La società ha lanciato solo l’anno scorso Red Dead Redemption 2 sul mercato, e adesso le avventure di Arthur Morgan e compagni sono in procinto di arrivare su PC, proprio come molti fan sognavano da tempo.

Per adesso non possiamo fare altro che speculare riguardo a un possibile annuncio di GTA 6, basandoci sui leak che ogni tanto escono come la possibile ambientazione o a un possibile periodo di lancio. Cosa pensate della maratona iniziata da 10HoursMovies? Quanto pensate che possa durare la diretta? Diteci la vostra.