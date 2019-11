GTA 6, sviluppo su PS5 e Xbox Scarlett iniziato? Rockstar cerca sviluppatori

GTA 6 è uno dei giochi più attesi dai fan, anche se non è nemmeno stato annunciato. Ora, però, Rockstar sembra ufficialmente al lavoro su PS5 e Scarlett.

La next-gen è quasi sempre più vicina alla propria conclusione e, se per noi giocatori un anno non è poco, considerando il numero di giochi che arriveranno, per gli sviluppatori è assolutamente ora di iniziare a fare i propri conti con lo sviluppo di titoli per PS5 e Xbox Scarlett. Inoltre, quando si parla di grandi giochi non si può non pensare a Rockstar Games, la quale ha da poco rilasciato Red Dead Redemption 2 su PC. Ora, quindi, i fan non fanno altro che pensare a GTA 6.

GTA 6 non è in alcun modo ufficiale, ma visto il successo del quinto capitolo tutti i fan danno per scontato che sarà rilasciato, prima o poi. I rumor a riguardo sono molti, alcuni anche molto estremi: secondo una voce, infatti, il gioco è pianificato per la fine del 2020 come esclusiva temporale di PS5. Allontanandoci però dai puri rumor, abbiamo ora una prova che negli studios di Rockstar qualcosa si sta muovendo.

La società ha infatti messo online una serie di proposte di lavoro che sembrano confermare che sia al lavoro su vari progetti. In particolar modo, la descrizione della proposta di lavoro per un Animated Systems Programmer si parla di “giochi open world di grandi dimensioni focalizzati sui personaggi“. Si parla inoltre in modo esplicito di “next-gen“. Pare quindi che si possa affermare che Rockstar sia al lavoro sulle prossime macchine da gioco.

Tra i nuovi giochi c’è quindi anche GTA 6? Non possiamo affermarlo con certezza, ma esiste una qualche probabilità che sia così. Si parla però anche di altri giochi, come un seguito di Bully, lungamente atteso e chiacchierato nel corso dei mesi, e anche un nuovo L.A. Noire, non propriamente il più grande successo di Rockstar ma nondimeno mai abbandonato dalla società grazie a una serie di remaster e rifacimenti in VR.

Infine, allontanandoci sempre da GTA 6, Ruffian Games ha affermato di essere al lavoro con Rockstar Games su alcuni titoli non annunciati: Ruffian ha lavorato su giochi come Manhunt e GTA, quindi ha un chiaro passato con Rockstar. Per ora, però, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali. Speriamo che GTA 6 non sia troppo lontano. Voi cosa ne pensate?