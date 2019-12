Guild Wars: lo studio di sviluppo sta lavorando a un nuovo fantasy per console

Da quando è stata fondata ArenaNet, ha sempre sviluppato un gioco alla volta. Dopo aver creato l’MMORPG, si sono concentrati sul suo seguito Guild Wars 2 e nel corso degli ultimi due decenni il supporto a Guild Wars su PC è stato un lavoro a tempo pieno per i ragazzi ArenaNet, ma sembra che qualcosa di nuovo stia bollendo in pentola.

Il team di sviluppo ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per un nuovo art director, che lavorerà su un titolo fantasy in terza persona per console. “ArenaNet è alla ricerca di un direttore artistico per guidare lo sviluppo artistico di un nuovo titolo fantasy in terza persona per console. Come art director, collaborerai con la direzione del progetto per guidare l’aspetto e mantenere la qualità visiva in tutte le discipline artistiche con partner sia interni che esterni.”

Al momento non si conosce altro e un titolo d’azione in terza persona potrebbe indicare anche un nuovo gioco facente parte dell’universo di Guild Wars, anche se l’annuncio di lavoro non menziona nulla sul gameplay online o in stile MMO. Questa, è anche la prima volta che ArenaNet inizia lo sviluppo di un titolo per console.

Continuando a leggere l’annuncio di lavoro, viene citato che il candidato dovrà avere esperienza con Unreal Engine 4, indicando che ArenaNet si allontanerà dal proprio motore interno usato finora per Guild Wars 2. Cosa vi aspettate dal prossimo titolo di ArenaNet?