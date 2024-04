Hades 2: novità in arrivo, ora puoi registrarti alla demo tecnica

Hades 2 è uno dei titoli più attesi tra gli amanti dei roguelike, e a breve avrete modo di provarlo gratuitamente... anche se non proprio tutti. In un nuovo post su X, infatti, Supergiant Games ha annunciato un imminente Technical Test di Hades 2 insieme alle istruzioni su come partecipare.

L'obiettivo del test tecnico è garantire che il prossimo rilascio in Early Access abbia una "esperienza di gioco fluida fin dall'inizio". Avrà, dunque, molto meno contenuto rispetto alla versione Early Access, incluso il primo grande scenario del gioco e personaggi di inizio gioco, e sarà disponibile solo a un "relativamente piccolo sottoinsieme" di giocatori che si registrano per giocare.

"Se hai giocato al gioco originale, immagina una versione in cui non puoi superare il Tartaro anche se avevi sconfitto il suo boss," spiega Supergiant sul suo sito web. Inoltre, i giocatori che completano l'area un certo numero di volte vedranno un "gentile suggerimento" di interrompere il gioco.

Per partecipare al Technical Test di Hades 2 basta andare alla pagina di Steam del gioco e cliccare sul pulsante contrassegnato come "Richiedi Accesso". Se sei stato scelto per partecipare, riceverai un'email da Steam con istruzioni per il download.

"Prevediamo di iniziare con una piccola popolazione di giocatori, per poi farla crescere nel tempo. Quindi, anche se non sei invitato al Technical Test subito, potresti essere invitato in seguito. Il nostro processo si riassume in: invitare alcuni giocatori, risolvere eventuali problemi che incontrano, invitare più giocatori, e così via. Una volta che saremo abbastanza sicuri che le cose siano stabili, concluderemo il Technical Test, quindi avvieremo l'Early Access su Steam e l'Epic Games Store relativamente presto dopo".

Il Technical Test di Hades 2 sarà uno dei primi sguardi giocabili che i fan avranno del tanto atteso sequel, che vedrà Melinoë, figlia di Ade e sorella di Zagreus, come personaggio principale. Il gioco originale è stato acclamato per la sua scrittura tagliente, grafica bellissima e originale narrazione del genere roguelite, e Hades 2 sembra promettere ancora di più.

Supergiant afferma che cercherà di condurre il Technical Test nel modo più rapido possibile, per poi passare all'Early Access. Lo studio non è certo di quanto durerà, ma si aspetta che sarà "più lungo di una settimana, più breve di un mese". Il lancio in Early Access dipenderà dalla durata del Technical Test, attualmente previsto per il secondo trimestre del 2024.