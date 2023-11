C'è un nuovo modo di giocare ad Hades, e lo amerete tantissimo

Netflix continua a spingere per cercare di trovare il suo spazio nel mondo gaming. Dall'inclusione della serie Oxenfree fino a Hextech Mayhem e l'arrivo di Braid, l'azienda sembra ben proiettata a continuare a investire seriamente sui videogiochi. A supportare questo impegno è certamente l'arrivo di Hades, il grandissimo titolo di Supergiant Games, su dispositivi mobile tramite Netflix.

Hades è un dungeon crawler roguelike isometrico in cui il giocatore assume il ruolo di Zagreus, il carismatico principe di Tartaro e figlio di Ade, impegnato nella fuga dal dominio del padre per raggiungere il mondo mortale e ritrovare sua madre. Prima di ogni tentativo di fuga dall'inferno, è possibile scegliere tra diverse armi, mentre durante il viaggio gli dei dell'Olimpo offrono doni per agevolare il percorso.

Lanciato su PC in accesso anticipato nel 2018 e ufficialmente nel 2020 (anno in cui molti ritengono avrebbe dovuto vincere il Gioco dell'Anno), Hades ha recentemente visto l'annuncio di un sequel previsto per il 2024. Tuttavia, il gioco non aveva mai fatto il salto su mobile fino a questa mossa di Netflix.

Purtroppo, Hades sarà disponibile solo su iOS, lasciando gli utenti Android a bocca asciutta. Tuttavia, la buona notizia è che un pubblico più ampio avrà ora l'opportunità di vivere l'esperienza di questo gioco fenomenale e, secondo molti, ingiustamente trascurato.

Insomma, se c'era bisogno di una prova del fatto a Netflix interessi davvero molto il mercato dei videogiochi, l'arrivo di Hades su mobile è una dimostrazione abbastanza chiara. Voi lo giocherete o lo rigiocherete?