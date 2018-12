Hades, il nuovo titolo di Supergiant Games è stato annunciato ai The Game Awards 2018

Ai The GAme Awards 2018 è stato annunciato Hades, il nuovo gioco a visuale isometrica di Supergiant Games – Pyre, Bastion – che è già disponibile a 19,99 euro – in early access – dal nuovissimo Epic Games Store. E infatti il primo titolo terze parti a sbarcare sul nuovo store!

La descrizione del prodotto:

Sfida il dio della morte mentre ti fai strada per uscire dall’Aldilà in questo gioco di esplorazione di dungeon in stile roguelike dai creatori di Bastion​ e Transistor.

Gioca in accesso anticipato: l’ambiente di gioco è attivo e in continuo mutamento! Aggiornamenti a cadenza regolare con nuove funzionalità, eventi, personaggi, luoghi, poteri… e molto altro ancora.