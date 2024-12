Half-Life 3 a quanto pare non è un mito, sarebbe già in fase di playtest

Secondo quanto riportato da Gabe Follower, un content creator riconosciuto per le sue conoscenze sulle proprietà intellettuali di Valve, Half-Life 3 avrebbe recentemente avviato una fase di playtesting. Gabe Follower suggerisce che i test iniziali del videogioco siano condotti esclusivamente tra i familiari e gli amici dei dipendenti di Valve, sotto il nome in codice di HLX.

Il passaggio alla fase di playtest interno segnala che Half-Life 3 potrebbe aver raggiunto una fase cruciale del suo sviluppo, indicando che il gioco possiede una struttura di base solida ma potrebbe ancora subire modifiche significative in base al feedback ricevuto.

Questo evento rappresenta un punto fondamentale per il progetto, spesso visto come una leggenda nel settore videoludico a causa dei lunghi anni di attesa e speculazioni tra i fan.



Valve aveva precedentemente confermato che Half-Life 3 era stato in fase di concept, salvo poi rilasciare conferme più dettagliate in occasione del suo ventennale. Di recente, sono emerse anche discussioni riguardanti il gameplay e il design di gioco, indicando che il progetto potrebbe realmente essere in uno stadio avanzato. Ovviamente, ora non resta che attendere conferme ufficiali da parte di Valve.

Se effettivamente il titolo dovesse essere annunciato, potrebbe rappresentare un evento significativo per l'industria videoludica, considerando il vasto seguito che Half-Life ha mantenuto nel corso degli anni. L'attesa per ulteriori dettagli e possibili annunci potrebbe estendersi fino al 2025.

Half-Life, una delle serie di videogiochi più iconiche nata dalla creatività di Valve Corporation, ha segnato la storia del gaming in modo indelebile: la serie ha avuto inizio nel 1998 e si è distinta per la sua narrazione profonda, rivoluzionando il genere degli shooter in prima persona. L'introduzione del protagonista, Gordon Freeman, un fisico teorico che diventa un improbabile eroe, ha offerto una narrazione coinvolgente e ha creato un legame forte con i giocatori.

Il successo di Half-Life ha portato alla creazione di un sequel, Half-Life 2, nel 2004, che ha ricevuto elogi universali per il suo avanzamento nella grafica, fisica, e narrazione interattiva. Valve ha sperimentato con episodi successivi per estendere la trama di Half-Life 2, ma un vero e proprio terzo capitolo è rimasto elusivo, diventando quasi un mito nell'industria videoludica.