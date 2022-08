Quando capita di tornare a parlare di Half-Life 3, sono tanti gli appassionati che vengono travolti da tutta una serie di sentimenti molto contrastanti. Sappiamo tutti molto bene qual è stato il destino del terzo capitolo principale, e ancora oggi c’è chi non ha mollato le speranze nel poter rivedere davvero un giorno o l’altro il gioco in azione. Ad oggi il tutto è ancora un lontano miraggio, ma ogni tanto il web riesce a riesumare alcuni aneddoti o dettagli del gioco mai realizzato.

Giusto in queste ore stanno facendo il giro del web alcune concept art proprio di Half-Life 3, grazie alle quali molti degli orfani del terzo capitolo della saga Valve possono capire meglio come sarebbe potuto essere il leggendario gioco. Il tutto è stato impacchettato e poi inserito in un video pubblicato sul canale YouTube del creatore di contenuti conosciuto come ‘Tyler McViker”, il quale ci ha mostrato una serie di artwork ritrovati.

Questi importanti artwork arrivano da un amico dello youtuber, il quale si definisce un assiduo collezionista di tutto ciò che gravita attorno all’universo di Half-Life ed è riuscito a mettere le mani su alcuni di questi concept direttamente da Valve. Come possiamo vedere dal video, il mondo che avremmo vissuto in Half-Life 3 si sarebbe presentato decisamente più desertico rispetto a City 17 e i suoi dintorni.

Oltre a ciò, gli artwork in questione ci mostrano anche una nuova fauna di alieni e creature mostruose, insieme anche a personaggi già conosciuti come Alyx. Insomma, se la ferità Half-Life 3 è ancora aperta dentro di voi, queste immagini potrebbero recarvi qualche dolore, ma è sicuramente affascinante poter vedere dei veri e propri reperti relativi ad uno dei progetti più attesi, richiesti e, purtroppo, mai rilasciati dell’intera storia videoludica.