Se possedete un visore per la realtà virtuale e amate Half-Life 2, allora preparatevi: la mod che trasforma il gioco di casa Valve in un titolo VR è infatti oramai pronta al debutto. Come annunciato dal team di sviluppo dietro il progetto, infatti, la mod ha una data di uscita. Non in versione definitiva, ovviamente: come ogni add-on di dimensioni importanti che si rispetti, la mod verrà verrà lanciata in open beta, per raccogliere i feedback dei giocatori e continuare a migliorare il tutto.

“Un progetto gigantesco e ambizioso come questa mod non è mai veramente finito. Ci sono ancora diverse cose che possiamo fare e che vogliamo migliorare”, si legge nel comunicato lanciato dal team di sviluppo. Al momento, secondo gli sviluppatori dietro al progetto, Half-Life 2 può essere giocato dall’inizio alla fine sfruttando un visore per la realtà virtuale. Per questo motivo, dunque, il SourceVR Mod Team ha deciso di passare da uno stato di beta chiusa (e riservata ai collaboratori più vicini al progetto) a uno stato di beta aperta, che sarà disponibile questo settembre.

Dove verrà lanciata la mod? Il team di sviluppo sta vagliando alcune strade. La prima è ovviamente quella di Steam, ma in quel caso bisogna dipendere dall’approvazione di Valve. “Se la pagina del negozio della nostra mod verrà accettata a settembre, sarà lanciata su Steam come programmato”, si legge nel comunicato degli sviluppatori. In caso contrario, il SourceVR Mod Team sta vagliando alcune alternative. in ogni caso, la mod si potrà giocare da settembre.

Per celebrare l’arrivo dell’open beta, attualmente ancora senza una precisa data di lancio, il team di sviluppo ha deciso di lanciare un nuovo trailer. Nel filmato, che trovate poco più in alto sono presenti alcune sequenze del titolo giocato in realtà virtuale. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito a una data di lancio più precisa.