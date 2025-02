Half-Life 3 potrebbe essere entrato nelle ultime fasi di sviluppo, sarebbe bello se fosse vero

Un recente aggiornamento di Deadlock, ha scatenato un'ondata (inevitabile) di speculazioni e fervore tra i fan di Half-Life. Al centro dell'attenzione non c'è tanto la revisione della mappa di Deadlock, quanto piuttosto la scoperta di stringhe di codice che fanno riferimento al misterioso "HLX", fortemente sospettato di essere il nome in codice di Half-Life 3.

La scoperta, avvenuta nelle ultime 24 ore, si distingue dalle precedenti fughe di notizie grazie a un dettaglio: il codice HLX è specificamente collegato a FSR3, la tecnologia di upscaling di AMD. Questo dettaglio suggerisce due implicazioni. In primo luogo, Half-Life 3 potrebbe aver superato con successo i recenti test di gioco riportati dall'insider Gabe Follower. In secondo luogo, il gioco sembra essere entrato nella fase di ottimizzazione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'implementazione di FSR3 nell'aggiornamento di Deadlock ha fornito il contesto in cui il codice HLX è stato presumibilmente incluso "accidentalmente", durante il processo di integrazione. Queste scoperte, che rappresentano solo la punta dell'iceberg di ciò che è stato scoperto dalla community di giocatori, indicano che HLX è in una "fase avanzata di sviluppo", come sottolineato dall'utente u/Stannis_Loyalist, che ha condiviso le sue scoperte sul subreddit di Half-Life.

A rafforzare le speculazioni, si aggiunge un altro elemento il video criptico: pubblicato da Mike Shapiro, voce di G-Man e Barney Calhoun, alla vigilia di Capodanno. Nel video, accompagnato dagli hashtag #Valve e #Halflife, Shapiro ha promesso "sorprese inaspettate" per il 2025. Molti hanno interpretato questo come l'inizio di un ARG (Alternate Reality Game), setacciando la libreria musicale di Shapiro alla ricerca di indizi. Sebbene questa ricerca non abbia portato a risultati concreti, il video sembrava chiaramente alludere a qualcosa di legato a Half-Life per quest'anno.

Se davvero questo ipotetico HLX è entrato nella fase di rifinitura, non è irragionevole ipotizzare che Valve potrebbe annunciare ufficialmente il gioco nel corso del 2025. Tuttavia, è importante prendere questa ipotesi con cautela, visto che in questo momento sono solo interessanti voci.

Tuttavia, ciò che distingue HLX dalle precedenti versioni cancellate e dalle fughe di notizie è la dichiarazione di Valve successiva al rilascio di Half-Life: Alyx (anch'esso trapelato con il nome in codice HLVR). Valve ha affermato di "non aver più paura di Half-Life". Gabe Newell ha anche dichiarato nel 2020 che "Alyx ha entusiasmato tutti e il team è stato molto produttivo. Invece di dire 'Oh, abbiamo bisogno di una pausa', sono stati incredibilmente entusiasti dello sviluppo all'interno del franchise di Half-Life e della VR".

È giunta di nuovo l'ora di Gordon Freeman? Si spera che lo scopriremo quest'anno.