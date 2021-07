Half-Life: un nuovo gioco potrebbe essere in sviluppo, primi indizi

Dopo che l’anno scorso la saga di Half-Life è tornata con un nuovo apprezzatissimo capitolo, i fan del leggendario brand di Valve sono in attesa di scoprire se da qui in poi avremo l’occasione di poter assistere a nuove uscite di questo franchise quasi venerato dai propri fa. Il successo di Alyx potrebbe spingere Valve a pensare di tornare in pianta stabile in questo universo, e a quanto pare, in rete sarebbe apparso un dettaglio che sembra presagire che sia in produzione qualcosa di nuovo.

A far emergere questo indizio è stato un utente di Reddit, il quale si è limitato a ricondividere un post che ha attirato la sua attenzione. Olly Moss, un designer che ha lavorato anche allo sviluppo di Half-Life Alyx, ha postato sul proprio account Instagram una nuova immagine molto particolare. Nella foto non ci sono grandi indizi, ma stando all’utente di Reddit è nella didascalia del post che si potrebbe celare un indizio molto importante.

La foto, infatti, è accompagnata da una breve riga di testo in cui Moss ha voluto far sapere quanto segue: “Non sono morto. Sto solamente lavorando”. Ora, ci rendiamo perfettamente conto che questo può significare tutto e niente, ma l’utente di Reddit ha scoperto che lo stesso Moss, prima che venisse annunciato Alyx, postò un qualcosa di molto simile dicendo: “Ciao non sono morto, sto solo lavorando duramente ad Half-Life Alyx con il team di Valve”.

Anche così non significa che avremo presto notizie di un nuovo Half-Life, ma è sicuramente curioso vedere come i due post del designer combacino spaventosamente. Questo potrebbe significare qualcosa? Non per forza, per questo vi consigliamo di prendere questi indizi come tali, senza dargli troppa importanza fino al momento di un possibile annuncio ufficiale da parte di Valve.