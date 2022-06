Sono passati ben ventiquattro anni da quando il primo iconico Half-Life fece il suo debutto sul mercato, andando a cambiare per sempre non solo il genere FPS, ma proprio tutto il mondo del gaming. Da allora i fan della serie si sono divertiti a scoprire e riscoprire continuamente questo grande classico, con tanto di modder e speedrunner che hanno fatto appassionare ancora maggiormente i giocatori a questa storico franchise.

Come in una qualsiasi speedrun ci si deve assolutamente avvalere di tutta una serie di trucchetti, glitch e movimenti repentini per cercare di abbassare sempre di più i record degli altri speedrunner. Chi è riuscito ad abbassare il record di speedrun per il primo classico Half-Life è stato uno youtuber conosciuto in rete come ‘Muty’, il quale ha finito l’intero gioco di Valve in soli 26 minuti e 38 secondi.

Si tratta di un nuovo record mondiale, dato che il minutaggio precedente era di 26 minuti e 42 secondi. Questo tempo era stato effettuato dallo stesso youtuber, il quale ha passato un mese intero a cercare di migliorare il suo precedente risultato, riuscendoci più che bene. Il tutto, ovviamente, è stato documentato in video e poi pubblicato sul canale di Muty, il quale ha già dichiarato di voler abbassare ulteriormente questo suo tempo su Half-Life.

Secondo il parere dello speedrunner, infatti, non è rimasto particolarmente felice di come ha gestito la parte finale del gioco. Questo ha portato Muty a pensare di tornare ad allenarsi per abbassare ulteriormente il suo record. Sicuramente non ci vorrà molto prima che ci ritroveremo a commentare di un nuovo record da parte di questo appassionato. Ma ci saranno altri sfidanti in grado di fare meglio di questo speedrunner?