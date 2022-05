La storia di Half-Life 2 è cosparsa di grandi successi, ma anche di leggende e misteri che hanno saputo accrescere la grandiosità di uno dei giochi più amati di sempre. Tra i progetti mai rilasciati sul secondo capitolo della saga Valve, non c’è solamente il fantomatico terzo episodio, ma anche un gioco che era in sviluppo presso gli studi di Arkane, gli sviluppatori degli apprezzatissimi Dishonored e Prey.

Il gioco in questione era conosciuto come Ravenholm ma non vide mai la luce e per questo gli appassionati non riuscirono mai ad esplorare la nuova avventura realizzata da Arkane Studios. Ora, il canale YouTube NoClip tira fuori un documentario inedito della durata di poco più di un’ora che ci svela una valanga di retroscena sul capitolo di Half-Life 2 che non riuscì mai a trovare una sua versione finale.

La cosa interessante del video è che ci mostra per la prima volta anche una serie di gameplay sul gioco mai nato. Queste sezioni sono state raccontate e mostrare nella loro interezza capitolo per capitolo e ci permettono di, lasciatemi passare il termine, rosicare per non aver mai avuto l’occasione di poter mettere le mani su questo Half-Life 2 realizzato da Arkane Studios.

Nonostante le tante sorprese che si celano in questo recente documentario di NoClip, è evidente come Ravenholm si sia mostrato in uno stato a dir poco incompleto. Molte parti di gameplay, infatti, presentano sezioni non terminate e meccaniche poco limate. Nonostante questo, è molto bello e altrettanto affascinane poter dare uno sguardo ad un titolo del genere.